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Kijöttek a számok: durván megrengették az ukrán dróntámadások az orosz dízelipart
Globál

Kijöttek a számok: durván megrengették az ukrán dróntámadások az orosz dízelipart

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Oroszország hat legnagyobb dízeltermelő finomítója közül három leállította vagy jelentősen visszafogta a termelést szeptemberben az ukrán dróncsapások miatt, súlyosbítva az orosz üzemanyaghiányt - írja a Kyiv Independent.

A Reuters piaci adatokra hivatkozó elemzése szerint hat kulcsfontosságú létesítmény adja Oroszország dízeltermelésének felét. Ezek a Leningrádi területen lévő kirisi, a Nyizsnyij Novgorod-i NORSI, a tatárföldi Taneco, valamint az omszki, a permi és a volgográdi finomító. Valamennyi üzem ellen hajtottak már végre ukrán dróntámadást.

A kirisii finomító teljesen leállt, míg a NORSI és a volgográdi létesítmény mindössze a teljes kapacitás negyedén működik.

A Leningrádi területen, ahol a kirisi finomító leállította a termelést, a regionális hatóságok üzemanyag-vásárlási korlátozásokat vezettek be a töltőállomásokon. Alekszandr Drozdenko kormányzó tegnap közölte, az intézkedések átmeneti jellegűek, és október 1-jéig maradnak érvényben, bár azt hozzátette, hogy a helyzet továbbra is nehéz.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap felszólította Ukrajnát, hogy hagyjon fel a dízelinfrastruktúra elleni csapásokkal. Az elnök állítása szerint a globális üzemanyagárak emelkedését elsősorban ezek a támadások okozzák, nem pedig az iráni konfliktus, amit szakértők vitatnak.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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