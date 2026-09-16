Lecsaptak "Magyar tűzmadarai": meghalt dróntámadásban Putyin frissen kitüntetett tábornoka

A "Magyar" hívójelű Robert Brovdi közölte, hogy

Grunyiszt szeptember 12-én, az éjszakai szálláshelyén érte a támadás,

amelyet a 427. önálló dróndandár, a "Rarog" hajtott végre. (A szláv mitológiában a Raróg egy tüzes démon, amit általában sólyomként, tűzmadárként ábrázolnak.)

Brovdi kiemelte, hogy

Grunyisz már a hetedik olyan dandár-, hadosztály- vagy hadseregszintű orosz parancsnok, akinek a halálát megerősítették az ukrán drónerők célzott csapásait követően.

Grunyisz halálát orosz részről Aptyij Alaugyinov, az Ahmat különleges erők parancsnoka, egyben az orosz fegyveres erők politikai főigazgatóságának helyettese is megerősítette az Astra független orosz hírportál beszámolója szerint.

A megölt orosz vezérőrnagy júliusban személyesen tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a donyecki erődváros, Kosztyantinyivka elfoglalásáról. (Az ukrán vezérkar cáfolta a település elestét.)

Augusztus végén Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter az Arany Csillag kitüntetést és az Oroszország Hőse címet adományozta Grunyisznak az Ukrajna elleni háborúban tanúsított "bátorságáért és hősiességéért".

Orosz sajtóhírek szerint hétfőn Szergej Milcsakov altábornagy, az 51. összfegyvernemi hadsereg parancsnoka is életét vesztette egy ukrán támadásban Donyeck megye orosz megszállást alatt lévő részén, ám ezt Moszkva hivatalosan nem erősítette meg.

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