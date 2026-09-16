Megerősítették: a JASDF elveszített egy csúcsmodern Global Hawk RQ-4B drónt

A japán légierő

elveszítette a kommunikációt az egyik Global Hawk RQ-4B drónnal, nem sokkal később pedig már a lezuhanását jelentették.

Az incidens a Japán nyugati részén fekvő Totori prefektúrában történt, ahol a vízen lebegve fedeztek fel több roncsot, amit a drón részeként azonosítottak. Az összeköttetés megszakadásáról kedden jöttek az első hírek, a JASDF azonnal elkezdte a kutatási munkálatokat. A felfedezést követően elkezdték a roncsokat kiemelni a partok mellől, majd vizsgálat indult, hogy pontosan mi okozhatta a balesetet.

A jármű az ország északi részén található Misawa légibázishoz tartozott. A jelentések szerint kedden helyi idő szerint 10:20-kor emelkedett a magasba, ezt követően távirányítással működtették. Délután egy óra magasságában a kommunikációs vonalak instabillá váltak, ekkor a Global Hawk RQ-4B mintegy 50 kilométerre haladt a japán partoktól a tenger felett. A lezuhanását követően nem érkezett jelentés arról, hogy más járművek sérültek volna a közelben. Arról nem tájékoztatták a közönséget, hogy pontosan mi okozhatta az incidenst.

Tokió az elmúlt években fokozatosan növelte a pilóta nélküli felderítői képességét, hogy megerősítsék a nagy magasságú megfigyelési lehetőségeket. A Global Hawk első példánya 2022-ben érkezett meg a szigetországba. Az amerikai típusból

Japán jelenleg három darabos flottával rendelkezik.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 16. Radikális fegyverkezésre készülhet Amerika szövetségese: ezzel belépnének a katonai nagyhatalmak közé

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images