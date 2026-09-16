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Megerősítették: találkozhat Trump és Zelenszkij - azt is tudni, miről fognak tárgyalni
Globál

Megerősítették: találkozhat Trump és Zelenszkij - azt is tudni, miről fognak tárgyalni

MTI
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Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök New York-i találkozójának megszervezésén és annak tartalmi előkészítésén dolgozik Kijev és Washington - erősítette meg Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint. Az ukrán-amerikai csúcstalálkozó fő témája várhatóan egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között.

A tárgyalóküldöttségek jelenleg valóban azon dolgoznak, hogy létrejöjjön Ukrajna és az Egyesült Államok elnökének találkozója,

illetve hogy megtöltsék tartalommal, és minél érdemibbé tegyék. Egyelőre ennyit mondhatok" - közölte Tihij. Hozzátette, hogy Zelenszkij elnök New York-i látogatásának mindenképpen lesz ukrán-amerikai vonatkozása.

"Nemcsak az (amerikai) elnökkel való találkozójára gondolok, hanem más kapcsolatokra is: kongresszusi képviselőkkel, üzleti körökkel, valamint az Egyesült Államokban élő ukrán közösséggel. Vagyis a napirend jóval szélesebb" - pontosította a szóvivő.

Hozzátette, hogy ezen kívül az ukrán államfőnek "több tucatnyi nagyon fontos és nagyon érdekes" kétoldalú találkozója is lesz.

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Múlt csütörtöki kanadai látogatásán Zelenszkij közölte: azt tervezi, hogy szeptember végén New Yorkban találkozik Trumppal.

Az ukrán-amerikai csúcstalálkozó fő témája várhatóan egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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