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Meglepő hírrel álltak elő a tudósok: rendkívüli bejelentést tettek az ózonlyukról, évtizedek óta nem volt ekkora
Globál

Meglepő hírrel álltak elő a tudósok: rendkívüli bejelentést tettek az ózonlyukról, évtizedek óta nem volt ekkora

MTI
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Évtizedek óta nem volt olyan kis méretű az ózonlyuk, mint 2025-ben - közölte szerdán a Meteorológiai Világszervezet (WMO), környezetvédelmi sikertörténetnek nevezve a csökkenést.

A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk - mélységét és kiterjedtségét tekintve -

kisebb volt, mint az 1990-2010 közötti időszak átlaga

- mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján.

Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat (CFC) kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták.

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Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához - tették hozzá a jelentésben.

Celeste Saulo, a WMO főtitkára elmondta: 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és

évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat.

A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99 százalékát kivonták a forgalomból.

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