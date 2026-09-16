Meglépte az Egyesült Államok, amitől sokan tartottak: súlyos fenyegetésre figyelmeztet Kína

Peking az űrfegyverkezés leállítására szólította fel Washingtont, miután a Pentagon egyik magas rangú tisztségviselője először ismerte el nyíltan, hogy az Egyesült Államok fegyvereket telepített Föld körüli pályára. A kínai állami média szerint a lépés újabb globális fegyverkezési versenyt válthat ki.

Kuo Csiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője keddi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Peking határozottan ellenzi a világűr felfegyverzését és hadszíntérré alakítását. Egyúttal felszólította az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel az űrbeli katonai jelenlétének bővítésével, és konkrét lépésekkel őrizze meg a globális stratégiai stabilitást.

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, Troy Meink, az amerikai légierő minisztere hétfőn jelentette be, hogy

az Egyesült Államok Föld körüli pályán lévő űrvédelmi fegyverekkel rendelkezik, amelyek képesek megvédeni az egyesített haderőt az ellenséges tevékenységgel szemben.

Ez volt az eddigi legnyíltabb bejelentés a Pentagon részéről az amerikai űrfegyverekről, bár Meink nem részletezte, pontosan milyen eszközökről van szó.

Kína egyik állami hírportálja, a Global Times szerint a bejelentés leleplezte Washington űrhegemóniára való törekvését. Szung Csung-ping kínai katonai elemző a lapnak úgy nyilatkozott, hogy

az elismerés paradigmaváltást jelez, mivel az Egyesült Államok a korábbi, földi telepítésű űrvédelmi rendszerekre és műholdvédelemre épülő megközelítésről áttért a fegyverek közvetlen pályára állítására.

Hozzátette, hogy amennyiben az Egyesült Államok ezen az úton halad tovább, a többi ország kénytelen lesz válaszlépéseket tenni.

A Hszinhua kínai állami hírügynökség már a múlt héten figyelmeztetett egy elemzésében, hogy Washington űrfegyverkezése súlyos biztonsági dilemmát idézhet elő, hiszen más országokat az űrellenőrzési képességeik fejlesztésére kényszeríthet, amelyeket aztán az Egyesült Államok újabb fenyegetésként értékelne.

Forrás: Reuters

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