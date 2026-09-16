26°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Meglépte az Egyesült Államok, amitől sokan tartottak: súlyos fenyegetésre figyelmeztet Kína
Globál

Meglépte az Egyesült Államok, amitől sokan tartottak: súlyos fenyegetésre figyelmeztet Kína

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Peking az űrfegyverkezés leállítására szólította fel Washingtont, miután a Pentagon egyik magas rangú tisztségviselője először ismerte el nyíltan, hogy az Egyesült Államok fegyvereket telepített Föld körüli pályára. A kínai állami média szerint a lépés újabb globális fegyverkezési versenyt válthat ki.

Kuo Csiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője keddi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Peking határozottan ellenzi a világűr felfegyverzését és hadszíntérré alakítását. Egyúttal felszólította az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel az űrbeli katonai jelenlétének bővítésével, és konkrét lépésekkel őrizze meg a globális stratégiai stabilitást.

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, Troy Meink, az amerikai légierő minisztere hétfőn jelentette be, hogy

az Egyesült Államok Föld körüli pályán lévő űrvédelmi fegyverekkel rendelkezik, amelyek képesek megvédeni az egyesített haderőt az ellenséges tevékenységgel szemben.

Ez volt az eddigi legnyíltabb bejelentés a Pentagon részéről az amerikai űrfegyverekről, bár Meink nem részletezte, pontosan milyen eszközökről van szó.

Még több Globál

Amerika élesítheti az oroszok elleni fegyverét, Ukrajna új titkos eszközt vetett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Lecsaptak "Magyar tűzmadarai": meghalt dróntámadásban Putyin frissen kitüntetett tábornoka

Kicsúszhat Teherán kezéből az irányítás: a lázadóknak saját céljaik lehetnek az olajhatalom megbénításával

Kína egyik állami hírportálja, a Global Times szerint a bejelentés leleplezte Washington űrhegemóniára való törekvését. Szung Csung-ping kínai katonai elemző a lapnak úgy nyilatkozott, hogy

az elismerés paradigmaváltást jelez, mivel az Egyesült Államok a korábbi, földi telepítésű űrvédelmi rendszerekre és műholdvédelemre épülő megközelítésről áttért a fegyverek közvetlen pályára állítására.

Hozzátette, hogy amennyiben az Egyesült Államok ezen az úton halad tovább, a többi ország kénytelen lesz válaszlépéseket tenni.

A Hszinhua kínai állami hírügynökség már a múlt héten figyelmeztetett egy elemzésében, hogy Washington űrfegyverkezése súlyos biztonsági dilemmát idézhet elő, hiszen más országokat az űrellenőrzési képességeik fejlesztésére kényszeríthet, amelyeket aztán az Egyesült Államok újabb fenyegetésként értékelne.

Kapcsolódó cikkünk

Új korszak kezdődik a hadviselésben: az Egyesült Államok fegyvereket telepített az űrbe, és ezt büszkén elismerték

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állította a kontinens elé
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility