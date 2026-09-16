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Megugró olajárak: kapacitáscsökkentés jöhet a közkedvelt légitársaságnál
Globál

Megugró olajárak: kapacitáscsökkentés jöhet a közkedvelt légitársaságnál

Portfolio
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Az American Airlines vezérigazgatója, Robert Isom a Morgan Stanley konferenciáján figyelmeztetett, hogy a tartósan magas üzemanyagárak kapacitáscsökkentésre kényszeríthetik a légitársaságot. Devon May pénzügyi igazgató szerint a gallononkénti mintegy egydolláros áremelkedés nagyjából egymilliárd dolláros többletköltséget jelent a társaságnak. A légitársaság a negyedik negyedév végén tervezi a kapacitás kiigazítását, a részletes iránymutatást pedig az eredménybeszámoló közzétételekor közlik, írja a Reuters.

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Robert Isom, az American Airlines vezérigazgatója a Morgan Stanley konferenciáján jelezte, hogy

a tartósan magas üzemanyagárak kapacitáscsökkentésre kényszeríthetik a légitársaságot,

a folyamatosan erős kereslet és a bevételnövekedés ugyanakkor egyelőre nagyrészt ellensúlyozza a többletköltségeket.

Isom elmondta, hogy kifejezetten elégedett a harmadik negyedévre előrejelzett 16–19 százalékos bevételnövekedéssel, és úgy véli, az utóbbi időszak árbevétel-javulásának túlnyomó része tartósnak bizonyul majd. A bevételek bővülnek a belföldi és a nemzetközi piacokon, valamint a prémium- és a turistaosztályon egyaránt. A vezérigazgató szerint a jelenlegi, éves összevetésben tapasztalt javulás a koronavírus-járványt és a szeptember 11-i terrortámadásokat követő kilábalási időszakokat leszámítva példa nélküli a pályafutása során.

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A nyomást azonban az üzemanyagárak újabb megugrása fokozza. Devon May pénzügyi igazgató ugyanezen a rendezvényen kifejtette, hogy a negyedik negyedéves üzemanyagár gallononként mintegy egy dollárral haladja meg a júliusi előrejelzésben kalkulált szintet, ami nagyjából egymilliárd dolláros többletköltséget jelent a társaságnak. Közlése szerint az üzemanyagár minden egyes centes elmozdulása negyedévente mintegy 10 millió dollárral módosítja az American Airlines költségeit.

Az üzemanyagárak emelkedése leginkább a negyedik negyedéves kilátásokat rontja. May elmondta, hogy a júliusi és augusztusi árak még nagyjából összhangban voltak a harmadik negyedévre vonatkozó várakozásokkal, a drágulás ugyanis szeptemberben gyorsult fel. A harmadik negyedév bevételi, kapacitási és fajlagos költségmutatói egyébként a várakozásoknak megfelelően alakulnak, így az üzemanyag maradt a fő bizonytalansági tényező.

A légitársaság a negyedik negyedév végén az emelkedő költségek miatt a kapacitás kiigazítását tervezi.

Arra a kérdésre, hogy mindez az éves előrejelzés rontásához vagy negatív szabad cash flow-hoz vezethet-e, May azt válaszolta, hogy a következő hetekben figyelemmel kísérik az üzemanyagárak alakulását, és a negyedéves eredménybeszámoló közzétételekor adnak majd ki részletes negyedik negyedéves iránymutatást.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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