Nincs kétség: robbanótöltettel ért földet az orosz gyártmányú Gerbera-2 drón a NATO keleti bástyájában

Robbanótöltet volt azon a feltehetőleg orosz gyártmányú katonai drónon, amelyet a hét elején találtak a Balti-tenger partjainál, Lengyelországban - közölte szerdán az ügyészség.

A robbanófejet sikerült leválasztani a légi eszközről, majd biztonsági okokból még a helyszínen, a tengerparton kedd este hatástalanították

- mondta el a PAP lengyel hírügynökségnek Bartosz Okoniewski, a poznani katonai ügyész helyettese.

Magát a drónt a hadsereg az északnyugat-lengyelországi Rusinowo térségéből más helyre szállította további vizsgálatra, előzetes megállapítások szerint

az Oroszország által használt, Gerbera-2 típusú légi járműről van szó

- közölte Okoniewski.

A lengyel védelmi miniszter kedden azt mondta, hogy a drón feltehetőleg vasárnap Litvánia felett repült át, ahonnan átrepült a kalinyingrádi orosz exklávé légterébe, majd a Balti-tenger felett végzett műveleteket.

Bartosz Grodecki, a varsói elnöki hivatal nemzetbiztonsági irodájának vezetője szerdán az X-en bejelentette: pénteken Karol Nawrocki elnök a védelmi miniszterrel és a vezérkari főnökkel megvitatja a biztonsági helyzet "legutóbbi fejleményeit".

Grodecki ezzel arra is utalt, a napokban két incidens is történt a lengyel határ közvetlen közelében: Gerany-5 típusú sugárhajtású orosz kamikazedrónok csapódtak be egy vonatba és egy benzinkútba Ukrajna területén.

Czeslaw Mroczek lengyel belügyminiszter-helyettes szerdán a Radio Zet kereskedelmi csatornán elmondta: az incidensek miatt átszervezték a forgalmat a lengyel-ukrán határátkelőken úgy, hogy egyszerre minél kevesebb jármű tartózkodjon ott. Előkészítették a kimenekítési eljárásokat is a határőrök és az utasok számára a támadás esetére - közölte Mroczek.

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