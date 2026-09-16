26°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Nyíltan szembefordult Izraellel Amerika egyik legerősebb vezetője:
Globál

Nyíltan szembefordult Izraellel Amerika egyik legerősebb vezetője: "ezt nem hagyhatjuk"

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok Közel-Kelet politikája nem rendelheti alá magát Izrael érdekeinek – jelentette ki JD Vance alelnök egy republikánus kötődésű konferencián.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Nyilvánvaló, hogy Izrael fontos partner, ha katonai technológiáról vagy hírszerzési adatokról van szó, de van, hogy az Egyesült Államok nem ért egyet Izraellel”

– mondta Vance a Times of Israel cikke szerint.

Elmondta: szerinte Donald Trump elnök sokkal inkább hajlandó volt ellentmondani Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek, mint bármelyik másik elnök, ha az Egyesült Államok érdekei úgy kívánták.

Hasonló módon beszélt a NATO-ról is, majd visszatért Izraelre.

Még több Globál

Összeütköztek a hadihajók, egymásnak feszültek a nukleáris hatalmak

Amerika élesítheti az oroszok elleni fegyverét, Ukrajna új titkos eszközt vetett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Lecsaptak "Magyar tűzmadarai": meghalt dróntámadásban Putyin frissen kitüntetett tábornoka

Fontos kapcsolataink, fontos partnerségeink vannak a NATO-val, de ez nem jelenti azt, hogy alárendeljük a NATO-nak az Európa-politikánkat, hasonlóan ahhoz, ahogy nem hagyhatjuk, hogy alárendeljük a Közel-Kelet politikánkat Izraelnek”

– mondta Vance.

Kapcsolódó cikkünk

Üres frázisokkal nem lehet megvédeni Európát – Ítéletet mond Putyinról a sínylődő hátország

Folytatja a tárgyalásokat Izrael és Libanon

Simon Johnson: Hogyan fog véget érni az amerikai–iráni háború?

Elárulta a magas rangú iráni tisztségviselő: nem lesz megállapodás

Címlapkép forrása: Jim Watson - Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állította a kontinens elé
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility