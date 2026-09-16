Nyíltan szembefordult Izraellel Amerika egyik legerősebb vezetője: "ezt nem hagyhatjuk"

Az Egyesült Államok Közel-Kelet politikája nem rendelheti alá magát Izrael érdekeinek – jelentette ki JD Vance alelnök egy republikánus kötődésű konferencián.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Nyilvánvaló, hogy Izrael fontos partner, ha katonai technológiáról vagy hírszerzési adatokról van szó, de van, hogy az Egyesült Államok nem ért egyet Izraellel”

– mondta Vance a Times of Israel cikke szerint.

Elmondta: szerinte Donald Trump elnök sokkal inkább hajlandó volt ellentmondani Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek, mint bármelyik másik elnök, ha az Egyesült Államok érdekei úgy kívánták.

Hasonló módon beszélt a NATO-ról is, majd visszatért Izraelre.

Fontos kapcsolataink, fontos partnerségeink vannak a NATO-val, de ez nem jelenti azt, hogy alárendeljük a NATO-nak az Európa-politikánkat, hasonlóan ahhoz, ahogy nem hagyhatjuk, hogy alárendeljük a Közel-Kelet politikánkat Izraelnek”

– mondta Vance.

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