Összeütköztek a hadihajók, egymásnak feszültek a nukleáris hatalmak

Kedden a nemzetközi vizeken összeütközött India és Pakisztán hadihajója, az eset az elérhető információk szerint Omán partjaitól mintegy 220 kilométere keletre történt. Az incidens ismét súlyos vitát váltott ki a két atomhatalom között. A lapnak beszámoló indiai források szerint a pakisztáni jármű közelebb húzódott a rutinszerű műveletet végző hajójukhoz, megsértve ezzel az 1991-es megállapodásukat, amely 3 tengeri mérföldes (nagyjából 5,5 kilométeres) távolságot ír elő ilyen helyzetben, éppen a balesetek elkerülése érdekében.

A jelentések szerint a két jármű végül egymásnak csapódott, de a pontos károkat egyelőre nem ismerni.

NEW: An Indian Navy warship and Pakistani vessel PNS Hunain collided in the North Arabian Sea (~220 km east of Oman) on Sept 15. India summoned Pakistan's diplomat and protested, saying the Pakistani ship approached at high speed in an https://t.co/Fnny9EZSny — Clash Report (@clashreport) September 16, 2026

Az indiai külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki az esetet követően, kifejezetten az 1991-es egyezményre hivatkozva. Kifejezték a pakisztáni haditengerészeti egységek „elfogadhatatlan és szakszerűtlen magatartása” miatti elégedetlenségüket is. Arra kérték a diplomatákat, hogy tájékoztassák a megfelelő szinteket az előírások betartásáról. Az iszlámábádi indiai ügyvivőt szintén arra kérték, hogy nyújtson be tiltakozást a helyi kormánynak, a pakisztáni vezetés egyelőre nem nyilatkozott az ügyben. Újdelhi annyit közölt, hogy a szomszédos ország hajója nagy sebességgel közeledett, ez okozta az összecsapódást.

A két ország régóta komoly riválisai egymásnak, az 1947-es különválás óta számos háborút vívtak meg egymással, legutóbb 2025 májusában törtek ki heves harcok. Ez az első incidens annak lezárása óta.

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