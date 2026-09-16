Pusztítás a Petroline-olajvezetéken: kiderült, mekkora a kár

A Saudi Aramco által üzemeltetett, mintegy 1200 kilométer hosszú Petroline-csővezeték múlt pénteken állt le ideiglenesen, miután Irak felől dróntámadás érte. A Szaúd-Arábiát átszelő, Kelet–Nyugat kőolajvezeték néven is ismert egységen a szaúdi tisztviselők tájékoztatása szerint

a 8-as és a 9-es számú szivattyúállomás rongálódott meg.

A teljes infrastruktúrát összesen tizenegy szivattyú- és két nyomáscsökkentő állomás szolgálja ki. Olajipari és biztonsági források szerint a javítási munkálatok várható időtartama egyelőre nem ismert.

A vezeték az elmúlt fél évben kulcsszerepet játszott a közel-keleti olajexportban, mivel a Hormuzi-szoros a háborús konfliktus miatt nagyrészt használhatatlanná vált. A csővezetéken napi 4-5 millió hordó nyersolajat szállítottak, ami nagymértékben megvédte Szaúd-Arábiát azoktól a szállítási kiesésektől, amelyek a többi öböl menti exportőrt súlyosan érintették.

A megkeresésekre sem a Saudi Aramco, sem a szaúdi kormányzati sajtóiroda nem reagált azonnal.

Forrás: Reuters

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