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Pusztítás a Petroline-olajvezetéken: kiderült, mekkora a kár
Globál

Pusztítás a Petroline-olajvezetéken: kiderült, mekkora a kár

Portfolio
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A Saudi Aramco által üzemeltetett, mintegy 1200 kilométer hosszú Petroline-csővezetéket Irak felől indított dróntámadás érte múlt pénteken, ami két szivattyúállomást rongált meg. A vezeték ideiglenesen leállt, a javítási munkálatok várható időtartama egyelőre nem ismert. 

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A Saudi Aramco által üzemeltetett, mintegy 1200 kilométer hosszú Petroline-csővezeték múlt pénteken állt le ideiglenesen, miután Irak felől dróntámadás érte. A Szaúd-Arábiát átszelő, Kelet–Nyugat kőolajvezeték néven is ismert egységen a szaúdi tisztviselők tájékoztatása szerint

a 8-as és a 9-es számú szivattyúállomás rongálódott meg.

A teljes infrastruktúrát összesen tizenegy szivattyú- és két nyomáscsökkentő állomás szolgálja ki. Olajipari és biztonsági források szerint a javítási munkálatok várható időtartama egyelőre nem ismert.

A vezeték az elmúlt fél évben kulcsszerepet játszott a közel-keleti olajexportban, mivel a Hormuzi-szoros a háborús konfliktus miatt nagyrészt használhatatlanná vált. A csővezetéken napi 4-5 millió hordó nyersolajat szállítottak, ami nagymértékben megvédte Szaúd-Arábiát azoktól a szállítási kiesésektől, amelyek a többi öböl menti exportőrt súlyosan érintették.

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A megkeresésekre sem a Saudi Aramco, sem a szaúdi kormányzati sajtóiroda nem reagált azonnal.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: 2026 Vantor via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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