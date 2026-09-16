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Robbanóanyaggal megrakott drónt észleltek a NATO egén: lelőtték a Eurofighter vadászgépek
Globál

Robbanóanyaggal megrakott drónt észleltek a NATO egén: lelőtték a Eurofighter vadászgépek

MTI
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Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet a NATO vadászgépei hétfő éjjel lelőttek Litvánia felett - közölte Robertas Kaunas litván védelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Az incidens vizsgálata, a drón további elemzése még folyamatban van - tette hozzá Kaunas.

A Litvánia felett észlelt drónt olasz Eurofighter vadászrepülőgépek lőtték le az ország középső részén, Pratkunai falu közelében.

Az eset nyomán károkról, sérültekről nem érkezett jelentés.

A litván nemzeti rádió, az LRT a Nemzeti Válságkezelő Központ (NKVC) adataira hivatkozva kedden azt közölte, hogy a drón a szomszédos Fehéroroszországból érkezett, és nyugat felé tartott.

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