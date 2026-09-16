Soha nem látott hadihajót épít az ázsiai szuperhatalom: úszó drónbázisról indíthatják a jövő fegyvereit

Az építkezés a Hudong-Csonghua hajógyárban zajlik. A Naval News szakportál műholdfelvételeket elemző beszámolója szerint a hajó egy speciális, legénység nélküli tengeralattjárókhoz tervezett hordozóegység. A jármű kialakítása egy dokk-partraszállító hajóra (LPD) emlékeztet, mivel a taton nyitott aljú dokktérrel rendelkezik. Ebbe egy nagyméretű tartóbölcső illeszthető, amelyet 12 függőleges emelőkar segítségével engednek le a víz alá. A dokktér előtt egy zárt hangár is helyet kapott, amely feltehetően a dróntengeralattjárók tárolására szolgál.

A hajó méretei és a zárt hangár jelenléte miatt a polgári vagy kutatási célú felhasználásra vonatkozó feltételezések nem tűnnek megalapozottnak.

Kína már eddig is úttörő eredményeket ért el ezen a területen, hiszen a világon elsőként épített teljes méretű, legénység nélküli tengeralattjárókat. Az úgynevezett XXLUUV-ok, azaz a rendkívül nagy méretű, legénység nélküli víz alatti járművek két típusát is megfigyelték már Hajnan szigetén tesztelés közben. A 35, illetve 45 méter hosszú egységek hat-nyolcszor akkorák, mint az amerikai haditengerészet által használt Boeing Orca XLUUV. A két kínai típus valószínűleg egymással versenyez a hadrendbe állításért.

Az XXLUUV-okat eddig úszódokkokból tesztelték, ám a kínai haditengerészet nyilvánvalóan egy robusztusabb és sokoldalúbb platformra törekszik. A hordozóhajó egyszerre tölthetne be mobil tengeralattjáró-bázis szerepet – elvégezve a karbantartást és a vízből kiemelt drónok tárolását –, emellett harci bevetések indító- és fogadóplatformjaként is szolgálhatna.

A hajó tervei erős hasonlóságot mutatnak egy 2025-ben bemutatott kínai víz alatti kutatójármű-hordozó koncepcióval, ám az új egység jóval nagyobb annál, és zárt hangárral is ellátták. A dokktér és az ismert XXLUUV-ok méretei alapján a hangárban akár négy nagyméretű dróntengeralattjáró, vagy még több kisebb jármű is helyet kaphat.

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