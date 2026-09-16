Több katonai célpontot is támadott Ukrajna: lehet, hogy odaveszett az oroszok Szu-24-es harcászati bombázója

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a Szaki légibázison

lecsaptak egy Szu-24-es gépre, a csapás pontos következményeit azonban még vizsgálják.

A szovjet fejlesztésű, kéthajtóműves taktikai bombázót mind az ukrán, mind az orosz légierő alkalmazza. A Szaki bázist az ukrán erők korábban is többször támadták, legutóbb júliusban számoltak be arról, hogy egy Szu-24M-et sikerült ott eltalálniuk.

A bombázó elleni csapáson túl az ukrán erők Donyeck városának közelében egy orosz drónindító és -tároló létesítményt is megsemmisítettek.

Emellett három, orosz drónokat irányító földi vezérlőállomást is találat ért, melyek közül kettő Donyeck megyében – Sztaromlinyivkánál és Pokrovszkban –, egy pedig Zaporizzsja megyében, Pokrovszkénél működött.

A vezérkar arról is beszámolt, hogy Luhanszk megyében egy lőszerraktárat, valamint Luhanszk és Zaporizzsja megyékben üzemanyag- és kenőanyag-tárolókat is sikerült megsemmisíteniük.

Szerda reggel a moszkvai védelmi minisztérium azt közölte, hogy éjjel

az orosz hadsereg dróncsapást mért egy kijevi, katonai járműveket gyártó vállalatra

és egy katonai célú rakománnyal érkezett hajóra az Odessza megyei Csornomorszk kikötőjében - adta hírül az MTI.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images