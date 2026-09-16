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Ukrajna új titkos fegyvert vetett be a fronton: saját fejlesztésű eszközzel semmisítettek meg egy Sahed drónt
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Ukrajna új titkos fegyvert vetett be a fronton: saját fejlesztésű eszközzel semmisítettek meg egy Sahed drónt

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Ukrajna sikeresen tesztelt egy új, saját fejlesztésű fegyvert a drónok elfogására – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kedd esti videóüzenetében.

Az ukrán államfő elmondása szerint az éjszaka folyamán

az új eszköz találatot ért el, és megsemmisített egy Sahed drónt.

Ám Zelenszkij hozzátette, hogy a technikai részletek finomítása és a fejlesztés befejezése még időt vesz igénybe, és más fejlesztőcsapatok is gőzerővel dolgoznak a saját megoldásaikon.

Az elnök kiemelte, hogy

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az orosz drónok 93 százalékát sikerült elfogniuk,

ami ugyan jelentős eredmény, de a mutatók javítására van szükség.

Ukrajna a 2022 februárjában indult teljes körű orosz invázió óta rohamtempóban fejlesztette drónelhárító technológiáit – és mára más országoknak is felajánlja szakértelmét ezen a területen –, az orosz ballisztikus rakéták elhárítása ugyanakkor továbbra is komoly kihívás elé állítja. Kijev ezért sürgeti nyugati szövetségeseit a légvédelmi fegyverszállítások felgyorsítására, egyúttal szorgalmazza a Freyja elnevezésű európai légvédelmi rendszer mielőbbi kifejlesztését.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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