Ukrajna új titkos fegyvert vetett be a fronton: saját fejlesztésű eszközzel semmisítettek meg egy Sahed drónt

Ukrajna sikeresen tesztelt egy új, saját fejlesztésű fegyvert a drónok elfogására – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kedd esti videóüzenetében.

Az ukrán államfő elmondása szerint az éjszaka folyamán

az új eszköz találatot ért el, és megsemmisített egy Sahed drónt.

Ám Zelenszkij hozzátette, hogy a technikai részletek finomítása és a fejlesztés befejezése még időt vesz igénybe, és más fejlesztőcsapatok is gőzerővel dolgoznak a saját megoldásaikon.

Az elnök kiemelte, hogy

az orosz drónok 93 százalékát sikerült elfogniuk,

ami ugyan jelentős eredmény, de a mutatók javítására van szükség.

Ukrajna a 2022 februárjában indult teljes körű orosz invázió óta rohamtempóban fejlesztette drónelhárító technológiáit – és mára más országoknak is felajánlja szakértelmét ezen a területen –, az orosz ballisztikus rakéták elhárítása ugyanakkor továbbra is komoly kihívás elé állítja. Kijev ezért sürgeti nyugati szövetségeseit a légvédelmi fegyverszállítások felgyorsítására, egyúttal szorgalmazza a Freyja elnevezésű európai légvédelmi rendszer mielőbbi kifejlesztését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images