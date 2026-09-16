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Váratlan bejelentés: a tervezettnél jóval korábban kapja meg a modern amerikai fegyvereket a szomszédunk
Globál

Váratlan bejelentés: a tervezettnél jóval korábban kapja meg a modern amerikai fegyvereket a szomszédunk

MTI
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A tervezettnél korábban, 2027 végén vagy 2028 elején érkeznek Horvátországba az Egyesült Államoktól vásárolt Black Hawk helikopterek és HIMARS tüzérségi rakétarendszerek - közölte szerdán a horvát védelmi minisztérium.

Ivan Anusic védelmi miniszter az amerikai fegyveres erők képviselőivel folytatott alabamai tárgyalásai után elmondta: sikerült felgyorsítani a szállításokat, így

a nyolc UH-60M Black Hawk helikopter és a nyolc HIMARS indítórendszer az eredetileg tervezett 2028 harmadik negyedéve helyett 2027 végén vagy 2028 elején érkezhet meg Horvátországba.

A tárcavezető kedden az alabamai Yulista légiközlekedési központban tárgyalt, ahol jelenleg a Horvátországnak szánt Black Hawk helikopterek végső felszerelése és tesztelése zajlik. A gépeket Anusic Kresimir Razovval, a horvát légierő parancsnokával együtt tekintette meg.

Horvátországnak jelenleg négy Black Hawk helikoptere van, az újabb nyolc géppel pedig teljessé válik a helikopterszázad - mondta Anusic.

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Razov szerint a többcélú Black Hawkok a szárazföldi erők, a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatására is alkalmazhatók.

A védelmi minisztérium közölte azt is, hogy a végső szakaszban vannak a tárgyalások a HIMARS rendszerekhez használható, 150 kilométernél nagyobb hatótávolságú rakéták beszerzéséről.

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