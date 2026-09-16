Váratlan fordulat a keleti nagyhatalomtól: sorsdöntő találkozó előtt jött az üzenet a katonai vezetőtől

A pekingi éves Hszingsan Fórumon szólalt fel a kínai védelmi miniszter, alig egy héttel Hszi Csin-ping elnök amerikai útja előtt. Tong Csü szavai ennek fényében a szokottnál is nagyobb rivaldafényt kaptak, mivel már tíz éve nem került sor washingtoni állami látogatásra a keleti nagyhatalom legfőbb vezetése részéről. A védelmi tárcavezető kompromisszumkereső hangnemet vett fel, az egy évvel korábban elmondott beszédéhez képest néhány konfliktus említését kifejezetten kerülte. Ilyenek volt például a Dél-kínai-tenger és Tajvan, ezek hagyományosan éles vitát szülnek az Egyesült Államok és Kína között.

Tong Csü a globális biztonsági helyzetet hosszan elemezte, „törékenynek” nevezte azt és sürgetett egy új, „párbeszéden, nem pedig a konfrontáción, a partnerségen, nem pedig a szövetségen, és a kölcsönösen előnyös eredményeken, nem pedig a zéró összegű játékokon alapuló többpólusú világ” létrehozására. Konkrétan nem nevezte meg az Egyesült Államokat, de burkoltan többször is utalt Washington közel-keleti beavatkozására:

A globális konfliktusok folytatódása kijózanító emlékeztetőül szolgál arra, hogy… az erőszak nem oldhatja meg a probléma gyökerét. A kényszer és a nyomásgyakorlás csak szélesíti a szakadékokat és további nehézségeket teremt

– mondta.

Kínát felelősségteljes és stabil erőnek mutatta be, amely a globális biztonságot a pártatlan állásponton keresztül kívánja elérni. Újdonságot jelentett, hogy más országok számára felajánlotta, hogy Peking megosztja a katonai tapasztalatait, ezt a lap „ritka ajánlatnak” nevezte. Tong Csü az óvatos kritikák ellenére jóval visszafogottabb véleményt fogalmazott meg, mint a korábbi években a fórumon, ennek ékes példája, hogy nem hangoztatta Tajvan „visszatérését” Kínához.

A szuperhatalmak vezetőinek találkozója kulcsfontosságú lehet, az utóbbi években a felek katonai kommunikációs szempontból közeledtek egymáshoz. Egy amerikai tisztviselő szerint az „erősebb, mint évek óta bármikor”.

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