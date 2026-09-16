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Váratlan fordulat: napokon belül újraindulhat a kulcsfontosságú olajvezeték!
Globál

Váratlan fordulat: napokon belül újraindulhat a kulcsfontosságú olajvezeték!

Portfolio
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Szaúd-Arábia napokon belül az Arab-félszigetet átszelő, napi hétmillió hordós kapacitású kelet–nyugati kőolajvezeték részleges újraindítását tervezi, miután múlt héten iraki milíciák dróntámadása miatt le kellett állítani a szállítást. A teljes kapacitás helyreállítása akár hat hetet is igénybe vehet. 

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Szaúd-Arábia napokon belül az Arab-félszigetet átszelő kelet–nyugati kőolajvezeték kapacitásának mintegy felét tervezi helyreállítani,

miután a múlt héten dróncsapások miatt le kellett állítani a szállítást - írja a Bloomberg. A teljes kapacitás visszaállítása ugyanakkor akár hat hetet is igénybe vehet.

Az állami Saudi Aramco a sérült szakasz megkerülésén dolgozik, hogy a napi hétmillió hordós kapacitású, 1200 kilométer hosszú vezetékben részlegesen újraindíthassa a szállítást. A vezetéket csütörtökön iraki milíciák által indított dróntámadások nyomán kellett leállítani. Szaúd-Arábia az idén már több támadási hullámot is elszenvedett, amelyek során a jemeni húszik a nyugati, Vörös-tenger menti infrastruktúrát vették célba, emellett a szaúdi tengeri hajózást is veszélyeztetik a térségben.

A kelet–nyugati vezeték az iráni háború miatt vált stratégiai jelentőségűvé. Miután a Hormuzi-szoros forgalma az iráni hajótámadások nyomán szinte teljesen megbénult, Szaúd-Arábia ezen az útvonalon exportálta olajának jelentős részét. Az ország kőolajkivitele augusztusban így is mindössze napi hárommillió hordóra zuhant – ami legalább kilencéves mélypontot jelent –, ám a szállítások zömét a vezeték nyugati végpontján, Janbunál bonyolították le.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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