Visszatérési központokhoz folyamodhat Belgium

Belgium igénybe venné az Európai Unión kívüli országokban az illegális migránsok számára létrehozandó visszatérési központokat, kiskorúakat azonban nem küldene oda - jelentette ki Bart De Wever belga kormányfő szerdán a szövetségi parlamentben.

A visszatérési központokban azokat a harmadik országbeli állampolgárokat helyezhetnék el, akik nem jogosultak az Európai Unió területén maradni. A központok végső célállomásként vagy tranzitpontként szolgálhatnak, megkönnyítve az érintettek visszaküldését a származási országukba vagy egy másik harmadik országba.

A kérdésekre válaszolva a miniszterelnök elismerte, hogy koalíciós partnerei "aggályokat" fogalmaztak meg a kiskorúak ilyen központokba küldésével kapcsolatban. "Megállapodtunk abban, hogy ezt nem tesszük. Szükségünk van ilyen központokra, de kiskorúakat nem küldünk oda" - mondta De Wever.

Elmondása szerint a kormány üdvözli azt a jogi alapot, amely lehetővé teszi a központok létrehozását, de azokat "az emberi jogok maximális tiszteletben tartásával" kell megvalósítani.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa "mély sajnálatát" fejezte ki az új uniós jogszabály miatt, hangsúlyozva, hogy az európai országok nem háríthatják át kötelezettségeiket harmadik országokra, különösen az esetleges jogsértések kockázata miatt.