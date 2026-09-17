Bedobott egy új ukrajnai béketervet az egyik legerősebb NATO-tagállam

Törökország küldött egy béketervet Oroszországnak és Ukrajnának is, amely véget vetne a Fekete-tengeren a polgári hajók ellen végrehajtott állomásoknak – tudta meg az AFP ankarai forrásokból.

Törökország azért (is) érdekelt abban, hogy leálljanak a harcok a Fekete-tengeren, mert csak június óta 25 török zászló alatt közlekedő polgári hajót ért találat a térségben.

A török oldal egy teljes béketervet kidolgozott, melyet Moszkvába és Kijevbe is elküldtek.

A tervezet részleteiről egyelőre nem sokat tudni azon kívül, hogy a 2022-es fekete-tengeri gabonaegyezményen alapszik.

Egyelőre sem Oroszország, sem Ukrajna nem válaszolt hivatalosan a felvetésre.

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