Donald Trump újra belengette, hogy pusztító offenzívába kezdhet Irán ellen

Az interjúban arról beszélt, hogy a következő fontos állomás a jövő keddi New York-i találkozó lehet, amikor Trump az ENSZ-közgyűlés mellett Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Kuvait és Omán vezetőivel egyeztet az iráni háború folytatásáról. Az amerikai elnök szerint közvetlenül a térség országaitól szeretné megtudni, hogyan látják a helyzetet, az Axios szerint pedig támogatásuk különösen fontos lenne, ha Washington ismét jelentősen fokozná katonai műveleteit.

Trump augusztus elején még elhalasztotta a nagyszabású támadások újraindítását, miután Szaúd-Arábia és Katar attól tartott, hogy Irán válaszul szaúdi olaj- és gázipari létesítményeket támadhatna.

Washington azóta visszafogottabb stratégiát követ:

felfüggesztette az Iránnal folytatott tárgyalásokat, új gazdasági szankciókat vezetett be, fenntartja az iráni kikötők tengeri blokádját, miközben az amerikai hadsereg a Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállítására és a globális olajellátás növelésére összpontosít.

Az amerikai katonai jelenlét ugyanakkor nem csökken: Trump és Pete Hegseth védelmi miniszter az év végéig a jelenlegi szinten tartaná a Közel-Keleten állomásozó erőket, hogy szükség esetén gyorsan vissza lehessen térni a teljes körű hadműveletekhez. Az Axiosnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint ez az állapot hosszabb távon nem tartható fenn, ezért az elnöknek előbb-utóbb arról is döntenie kell, milyen végállapotot szeretne elérni.

Trump eközben azt állította, hogy Irán továbbra is közvetlen kapcsolatban áll Washingtonnal, és szerinte Teherán továbbra is megállapodást szeretne.

A Fehér Ház ezzel párhuzamosan már a háború utáni közel-keleti stratégián dolgozik, amelynek egyik eleme Irán regionális visszaszorítása, a másik pedig Izrael és arab szomszédai kapcsolatainak további normalizálása lenne.

A terv egyelőre korai szakaszban van, kidolgozását pedig az október 27-i izraeli választás és a novemberi amerikai félidős választás is befolyásolja. Trump azt sem zárta ki, hogy a jövő heti New York-i program során Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is találkozik.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök 2026. szeptember 16-án, Észak-Karolinában, Gastoniában, a Gastonia Városi Repülőtéren tartott kampányrendezvényen beszédet mond az észak-karolinai republikánus szenátusi jelölt, Michael Whatley – a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) volt elnöke – társaságában. A fotó forrása: Anna Moneymaker/Getty Images