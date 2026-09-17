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Egyetlen húzással méhkasba nyúlhattak a lázadók: atomhatalom szállhat be ellenük a háborúba
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Egyetlen húzással méhkasba nyúlhattak a lázadók: atomhatalom szállhat be ellenük a háborúba

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Úgy tűnik, hogy a jemeni húszi lázadók az iszlám szent városa, Mekka elleni támadással kihúzták a gyufát és egy atomhatalom is bekapcsolódhat a műveletek – közölte az al-Dzsazíra.

Az iszlám világban komoly rivaldafényt kapott a hír, amely szerint Szaúd-Arábia légvédelmi egységei egy húszi drónt semlegesítettek Mohamed próféta szülőtelepülése és a vallás legszentebb városa, Mekka közelében. Az esetet követően a jemeni lázadók tagadták az érintettségüket, de az általános vélekedés az maradt, hogy a síita felkelőkhöz köthető az incidens. Ez már Pakisztán határozottabb kiállását is kiváltotta: Khawaja Asif pakisztáni védelmi miniszter egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy

itt az ideje a Mekkai Közös Védelmi Megállapodás (mekkai paktum) érvényesítésének.

Az „iszlám NATO”-nak is nevezett védelmi együttműködés 2025 szeptemberében jött létre Szaúd-Arábia és Pakisztán kettősével, idén augusztusban három tagúvá bővültek Törökországgal. A mostani konfliktus az első komolyabb próbatétel a védelmi szövetség számára, Ankara és Iszlámábád eddig tartózkodott a részvételtől, nyilatkozatokban elítélték a húszik támadásait az északi szomszédjuk ellen. A mostani eset azonban fordulópontot jelenthet, Asif szerint Pakisztán elkötelezett a mekkai paktum betartásában, és az iszlám szent helyeinek védelmében.

A beszélgetés során elmondta, hogy átadták Rijád aggódó üzenetét Teheránnak, ugyanakkor szerinte az iszlamista rezsim nem akar újabb frontot nyitni a térségben. Kifejezte, hogy a Iszlámábád a konfliktus kiterjedésének visszaszorításában érdekelt. Azt nem részletezte, hogy pontosan milyen eszközökkel tervez a világ egyetlen iszlám többségű atomhatalma beszállni a konfliktusba, korábban már számos katonai felszerelést juttattak el a szaúdiaknak, hogy az amerikai-iráni háború miatt érkező rakétákkal szemben hatékonyabb védelmet nyújtsanak. A jemeni polgárháború kirobbanása óta már felmerült, hogy esetleg pakisztáni vadászgépek segítenek bombázni a húszik állásait, ám ezt Iszlámábád elutasította.

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Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

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