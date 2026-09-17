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Egyetlen lépés és Amerika valóságos pokollá változtatná a tengeri átjárót, de van ezzel egy komoly probléma
Globál

Egyetlen lépés és Amerika valóságos pokollá változtatná a tengeri átjárót, de van ezzel egy komoly probléma

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Az Egyesült Államok folytatja a nagyszabású közös fegyverkezési programját a Távol-Keleten, ahol Tajvan védelmére erősítenek a helyi hadsereggel – közölte a Taiwan News.

A jelentések szerint tovább folytatódik az amerikaiak és a tajvaniak közös, „Hellscape” stratégiájának kidolgozása. Az elképzelés lényege, hogy a szomszédos Kína támadása esetén hatalmas drónzáport zúdítanak az invázió alakulatokra a világ egyik legforgalmasabb kereskedelmi hajóútvonalának számító tengerszorosban. A számítások szerint mintegy 4 millió drónt kellene megépíteni, azok alapján, hogy a közel-keleti és az ukrajnai hadszíntéren milyen tanulságokat vontak le. A Joe Biden demokrata elnök vezetése idején kidolgozott program

kifejezetten a sokoldalúságra és az egyszerűségre épít: vízfelszíni, víz alatti és légi drónokat kombinálnak a mesterséges intelligencia használatával.

A hatalmas szám lényege, hogy kimerítse az inváziós erők készleteit és ezáltal eltántorítsa Pekinget a támadás folytatásától. Arra is felkészülnének, hogyha az ellenséges erők jelzavarással próbálkozna, egymástól eltérő stratégiák sokaságát dolgozták ki, hogy ezzel is fenntartsák a remélt csapásmérő képességet. Az elképzelés ugyanakkor azt nem gondolja, hogy képesek lehetnek a világ egyik legerősebb hadseregének a támadását megállítani ezzel, viszont súlyos veszteségeket tudnának okozni az ellenoldalnak. Ez lelassítaná a támadó műveleteke, és időt adna, hogy a szükséges külső segítség megérkezzen. Kijelentették, hogy a drónok a mesterséges intelligencia segítségével akár rangsorolást is tehetnek, hogy melyik célpontok ellen és milyen taktikával támadnak.

A program ugyanakkor kérdésessé vált, Donald Trump amerikai elnök hozzáállása fényében. A republikánus vezető a közeljövőben fog találkozni Hszi Csin-ping kínai elnökkel, a megbeszélésük része lehet az is, hogy a programot csökkentsék, esetlegesen teljesen le is állítsák. A korábbi megbeszélések során világossá vált, hogy a Fehér Ház az amerikai fegyvereladásokat alkualapnak tekinti a szigetnek. Tajvan kormánya az elmúlt időszakban jelentős lépéseket tesz, hogy a saját hadiipari képességi elegendőek legyenek, a sziget pedig ne az aktuális politikai alkuk eredményétől függjön.

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Címlapkép forrása: Annabelle Chih/Getty Images

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