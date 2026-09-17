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Egymásra mutogatnak a szervek az ukrán korrupciós botrányban, Zelenszkij drasztikus döntést hozott
Globál

Egymásra mutogatnak a szervek az ukrán korrupciós botrányban, Zelenszkij drasztikus döntést hozott

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 17-én Anton Kovalszkijt, Hmelnickij megye eddigi főügyészét nevezte ki megbízott legfőbb ügyésznek - írta meg a Kyiv Independent.

Sajtóértesülések szerint Kovalszkij nem csupán megbízottként töltheti be a tisztséget, hanem véglegesen is kinevezhetik legfőbb ügyésznek. Az Ukrajinszka Pravda szeptember 15-én forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy jelenleg Kovalszkij az első számú jelölt a posztra, míg a tisztség másik esélyese Valerij Prihozsanov, Dnyipropetrovszk megye főügyésze.

Kovalszkij 2011 óta dolgozik a vádhatóságnál. 2020 és 2021 között Vinnicja megye főügyészhelyettese volt, majd 2021-től 2025-ig Csernyivci megye főügyészeként tevékenykedett.

Az elmúlt napokban Ukrajnában komoly botrány kerekedett abból, hogy Ruszlán Kravcsenkó legfőbb ügyészt Vologyimir Zelenszkij elnök azonnali hatállyal menesztette a hétfői napon.

A helyzetet az előzte meg, hogy a NABU (az ukrán korrupcióellenes hatóság) vizsgálódni kezdett az ügyészség körül. Kravcsenkó szerint ugyanakkor nem az ügyészek, hanem éppen a NABU korrumpálódott.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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