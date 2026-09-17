Elárasztaná földgázzal Európát az amerikai vezetés, de egy uniós szabály keresztbe tehet a terveknek

A törekvés Trump-adminisztráció „energiadominancia-menetrendjének" része.
Danly szerint az Egyesült Államok korábban is beugrott, amikor ellátási szűkösséggel szembesültek a piacok, és ezt most is meg fogja tenni.
Remélem, hogy amennyiben Európa LNG-t akar vásárolni a téli szükségletei fedezésére, akkor Amerikát tekinti a tökéletes partnernek
– mondta.
A miniszterhelyettes arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikai szabályozás szerint az LNG-termelőknek exportengedélyt kell szerezniük, mielőtt kereskedelmi szerződést kötnének a partnereikkel.
Eközben az Egyesült Államok már most Európa legnagyobb LNG-beszállítója.
Az LNG-behozatal, amelynek több mint felét már Amerika biztosítja, 2022 óta, az orosz-ukrán háború kitörése után nőtt meg. Az idén februárban kirobbant amerikai-iráni konfliktus pedig újabb lökést adott neki, mivel az megakasztotta a közel-keleti - főleg katari - szállításokat.
A Kpler adatai szerint az európai országok – Törökországot és az Egyesült Királyságot is beleértve – február vége óta LNG-importjuk 61 százalékát szerzik be az Egyesült Államokból, szemben a 2025-ös 58 százalékkal.
A kínálat bővül is: a Nemzetközi Energiaügynökség szerint az amerikai termelők jövőre évi 68,2 milliárd köbméternyi új cseppfolyósító kapacitást helyeznek üzembe, 2028-ban pedig további 116,7 milliárd köbmétert. Az új kapacitás egy része már le is van kötve. A Cheniere a héten a Gastech konferencián azt mondta, hogy
portfóliójának jóval több mint 95 százalékára van szerződése.
Egy dologról viszont nem esett szó a párizsi sajtótájékoztatón
Januártól ugyanis olyan uniós szabályok lépnek hatályba (a tervek szerint), amelyek alapján a fosszilis energiahordozók importőreinek igazolniuk kell, hogy a termelés megfelelt az EU-n belül alkalmazott monitoring- és jelentéstételi követelményeknek. Danly nem reagált azokra az aggodalmakra, amelyek szerint
ez a szabályozás éppen az amerikai LNG európai belépését nehezítheti meg.
Márpedig a metánrendelet néven ismert szabályozás körül hónapok óta feszül a vita: az EU gázellátásának közel felét adó Egyesült Államok, Katar, Nigéria és Algéria energiaügyi miniszterei nyílt levélben kérték az előírások felülvizsgálatát, tizenegy tagállam pedig hároméves haladékot kért Brüsszeltől. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szerint az új szabályok ellehetetleníthetik az LNG-behozatalt.
A magyar piaci szereplők közben már pozicionálják magukat, ugyanis friss hír, hogy többek között a MET Csoport (is) újabb hosszú távú amerikai LNG-megállapodást a Shell-lel, kifejezetten az orosz gáz 2027-es uniós kivezetésére készülve.
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