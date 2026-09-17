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Elhúzódó háborúra is felkészül a szigetország: csapásmérő drónok ezreivel készülnek
Globál

Elhúzódó háborúra is felkészül a szigetország: csapásmérő drónok ezreivel készülnek

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A japán védelmi minisztérium a 2027-es pénzügyi évvel kezdődő ötéves időszakban mintegy 52 ezer pilóta nélküli eszköz beszerzését tervezi, miközben az ország védelmi kiadásai az előző ciklushoz képest akár a duplájára is nőhetnek - írta meg a Kyodo News.

Az elképzelés a védelmi fejlesztési program előzetes tervezetében szerepel, amely egyike annak a három kulcsfontosságú biztonságpolitikai dokumentumnak, amelyet Takaicsi Szanae miniszterelnök kormánya az év végéig felülvizsgálni tervez.

A lépést Kína növekvő katonai aktivitása, az orosz–ukrán háború, valamint Észak-Korea nukleáris és rakétaprogramja indokolja.

A csapásmérő képességek megerősítésére – beleértve az ellenséges támaszpontok elleni csapásmérésre alkalmas, nagy hatótávolságú rakétákat – a tervek szerint több mint 9 billió jent (nagyjából 58 milliárd dollárt) fordítanának, ami közel kétszerese a jelenlegi programban szereplő összegnek. A mesterséges intelligenciára és a pilóta nélküli rendszerekre mintegy 7 billió jent szánnának, ami hatszorosa a mostani keretösszegnek.

A beszerezni kívánt több mint 50 ezer drónból körülbelül 10 ezer nagy hatótávolságú, földi célpontok elleni csapásmérésre specializált eszköz lenne, mintegy 1300 a hajók elleni védelmet szolgálná, míg további 7500-at felderítési és megfigyelési feladatokra szánnak. A tervek között szerepel továbbá a hiperszonikus rakéták sorozatgyártásának elindítása, valamint a célpontok észlelését és követését végző kisműhold-konstelláció mintegy 100 darabosra bővítése.

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A légvédelmi hálózat fejlesztésére – amely az elektromágneses elven működő, lövedékeket extrém nagy sebességgel kilövő, új generációs sínágyúk (railgunok) rendszerbe állítását is magában foglalná – a becslések szerint 8 billió jenre lenne szükség. A tervezet emellett mintegy 10 billió jent irányoz elő egy esetleges elhúzódó konfliktusra való felkészülésre, beleértve egyévnyi lőszer-, rakéta- és üzemanyag-tartalék felhalmozását.

A kormány magas rangú tisztviselői szerint a védelmi kiadások a következő ötéves ciklusban 70–80 billió jenre emelkedhetnek, ami jelentős növekedés a 2023 és 2027 közötti időszakra elkülönített 43 billió jenhez képest.

A súlyosan eladósodott szigetország számára ugyanakkor a szükséges források előteremtése komoly finanszírozási kihívást jelent.

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Címlapkép forrása: David Mareuil/Anadolu Agency/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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