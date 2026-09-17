Ennek Trump nagyon nem fog örülni: személyesen hozzá kötötték, mikor nyithat ki a Hormuzi-szoros

Mohammad-Báger Zolgadr az iszlamista rezsim egyik legfőbb tanácsadója elmondta, hogy mikor nyithatják meg a Hormuzi-szorost:

Harcosaink nem fogják megnyitni a Hormuzi-szorost, amíg a bűnöző Trumpot és a vérszomjas Netanjahut meg nem buktatják a hatalomból

– jelentette ki.

Hozzátette azt is, hogy a tengerszoros lezárása egyértelműen a bosszújuk része az elesettekért. Zolgadhr szerint az iszlamista rezsim elmúlt 200 napban tanúsított kitartása annak az ékes bizonyítéka, hogy a megdöntését célzó erőfeszítések eredménytelenek voltak.

Izraelben hamarosan választást tartanak, ami komolyan veszélyezteti Benjamin Netanjahu miniszterelnök hatalmát, a várakozások szerint vereséget fog szenvedni. Donald Trump amerikai elnök mandátuma 2029 elején jár le, az Egyesült Államokban idén novemberben félidős választásokat tartanak, ami a többségről dönt, de nem a vezető személyéről. A nyugati jelentések szerint Teherán hatalma egyre jobban csökken a tengerszoros felett, így a fenyegetés súlya is csökkenhetett a 2026 február végén induló háború kezdeti napjai óta.

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