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Ennek Trump nagyon nem fog örülni: személyesen hozzá kötötték, mikor nyithat ki a Hormuzi-szoros
Globál

Ennek Trump nagyon nem fog örülni: személyesen hozzá kötötték, mikor nyithat ki a Hormuzi-szoros

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Modzstaba Hámenei iráni ajatollah és legfőbb vezető tanácsdója konkrétan Donald Trump amerikai elnökhöz kötötte a Hormuzi-szoros megnyitását – számolt be az Iran International.

Mohammad-Báger Zolgadr az iszlamista rezsim egyik legfőbb tanácsadója elmondta, hogy mikor nyithatják meg a Hormuzi-szorost:

Harcosaink nem fogják megnyitni a Hormuzi-szorost, amíg a bűnöző Trumpot és a vérszomjas Netanjahut meg nem buktatják a hatalomból

– jelentette ki.

Hozzátette azt is, hogy a tengerszoros lezárása egyértelműen a bosszújuk része az elesettekért. Zolgadhr szerint az iszlamista rezsim elmúlt 200 napban tanúsított kitartása annak az ékes bizonyítéka, hogy a megdöntését célzó erőfeszítések eredménytelenek voltak.

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