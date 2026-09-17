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Hatalmas légteret zárnak le a kínai főváros körül
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Hatalmas légteret zárnak le a kínai főváros körül

MTI
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Kína október 1-jétől jelentős légtérkorlátozást vezet be Peking körül: egy mintegy 600 kilométer átmérőjű, a főváros köré rajzolt térségben korlátozzák a repüléseket. A menetrend szerinti kereskedelmi járatokat nem érinti a tiltás, de az egyéb repülések lehetőségeit drasztikusan szűkítik. Az intézkedés előzménye a júniusi tragédia, amikor egy kisrepülőgép Peking legmagasabb felhőkarcolójának ütközött, a pilóta életét vesztette, tizenhárman megsérültek. A hatóságok emellett a drónokra vonatkozó szabályozást is szigorítják: novembertől már a drónok birtoklása és tárolása is tilos lesz a fővárosban.

A pekingi légiforgalmi hatóságok repülési értesítése alapján a korlátozás egy mintegy 600 kilométer átmérőjű, Peking középpontú térséget érint.

A korlátozás a földfelszíntől valamennyi repülési magasságra érvényes lesz, így az alacsonyan közlekedő légi járművekre is vonatkozik.

A menetrend szerinti kereskedelmi járatok mellett az engedélyezett üzleti járatok, valamint a katonai, vámhatósági, rendőrségi, tűzoltó- és mentési feladatokat ellátó légi járművek is használhatják a légteret. Az engedélyezett repüléseknek előzetesen jóváhagyott repülési tervet kell követniük, és folyamatos rádiókapcsolatot kell fenntartaniuk a légiforgalmi irányítással.

Az intézkedés tehát nem jelenti Peking menetrend szerinti légi összeköttetéseinek leállítását, viszont jelentősen szűkíti az egyéb repülések lehetőségét a főváros tágabb környezetében.

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A szigorítás egyik előzménye a június 26-i tragédia: egy kisrepülőgép Peking legmagasabb felhőkarcolójának, a China Zun néven is ismert CITIC Towernek ütközött. Ahogy arról július elején beszámoltunk, a kínai hatóságok többnapos hallgatás után adtak tájékoztatást az esetről. A 66 éves pilóta meghalt, az MTI mostani összefoglalója szerint tizenhárman megsérültek.

A fővárosban közben a drónokra vonatkozó előírásokat is szigorítják. Az MTI beszámolója szerint május óta tilos drónokat értékesíteni Pekingben, november 15-től pedig az új szabályozás a drónok és fontosabb alkatrészeik birtoklását, illetve tárolását is megtiltja. Ez már a földön tartott eszközökre is kiterjeszti a korlátozásokat.

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