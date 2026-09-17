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Hatalmas pajzs épül: a világ egyik legerősebb országa a stratégiai bázist hoz létre a pattanásig feszült térségben
Globál

Hatalmas pajzs épül: a világ egyik legerősebb országa a stratégiai bázist hoz létre a pattanásig feszült térségben

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A dél-koreai Hanwha Systems hadiipari óriás az Egyesült Arab Emírségek állami tulajdonban lévő védelmi konglomerátumával, az EDGE-vel fogott össze – számolt be a Korean Times.

Integrált légvédelmi hálózatot hoz létre közösen a két vállalat, amely képes a nagy és a közepes hatóságot is lefedni, valamint a drónok ellen is hatékony védelmet nyújt. Az aláírásra az Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban került sor ünnepélyes keretek között. A felek meghatározták, hogy pontosan mik azok a képességek, amelyre szükség van a program során, valamint céldátumokat is fűztek ehhez. Ennek részletei nem derültek ki, így sem a technikai paramétereket, sem a részletes ütemtervet.

Annyi ismert, hogy egy helyi közös vállalat létrehozását tervezik, amely a Perzsa-öbölben fog működni. A világ egyik legfontosabb hadiipari hatalmává előlépő Dél-Korea erős szövetséges szerez a beruházással, a Hanwha pedig komoly előrelépést tehet az integrált légvédelmi képességek kiépítésében. Az elképelések között szerepel, hogy a földi fegyverrendszerekkel, így a Chunmoo rakétavetővel is összekapcsolják. Kijelentették, hogy

az Egyesült Arab Emírségek stratégiai bázisa lehet a vállalatnak, ahol összekapcsolhatják a helyi ipari bázist a saját technológiai fejlesztésekkel.

Szöul nem teljesen ismeretlen terepen igyekszik terjeszkedni, korábban már Szaúd-Arábiába és Irakba is értékesített rendszereket. Az első térségi üzletet 2022-ben, éppen Abu-Dzabival kötötték, így a mostani bejelentés sem újdonságot jelent, inkább az eddigi kapcsolatok elmélyítését.

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A légvédelmi rendszerek fontosságára az amerikai-iráni háború mutatott rá, ennek során az Emírségek számos csapás szenvedett el. A meglévő légvédelmi rendszer rengeteg esetben hatékonynak bizonyult, ám az országban a Patriot rakétarendszer sem tudott minden fenyegetést elhárítani. További problémát jelent, hogy az amerikai fejlesztésű berendezéshez szükséges elfogórakétákból világszerte súlyos hiány mutatkozott. Mindez akadályozza a lehetőségét a további védelemben, ezért a helyi vezetés igyekszik diverzifikálni a védelmi rendszerét.

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Címlapkép forrása: ROK Ministry of National Defense via Wikimedia Commons

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