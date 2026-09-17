Hatalmas robbanások Oroszországban: egyszerre vettek célba egy katonai repülőteret és egy finomítót

Az ukrán Exilenova+ megfigyelőcsatorna két olyan videót is közzétett, amelyeken állítólag

a rosztovi katonai repülőteret ért csapás pillanatai, majd egy újabb robbanás látható.

Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület kormányzója a Telegramon azt állította, hogy az orosz légvédelem a millerovói és a kamenszki járásban semmisített meg drónokat, és sem áldozatokról, sem földi károkról nem érkezett jelentés.

A millerovói katonai repülőtér nem először került célkeresztbe. Augusztus végén az ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erői beszámolója szerint a támadás során több orosz radarrendszert megsemmisítettek, valamint megrongálták a repülőtér infrastruktúráját is.

Ezzel párhuzamosan Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy drónok hatoltak be a jaroszlavli kőolaj-finomító ipari övezetébe. A közzétett felvételeken a robbanásokat követően lángoló létesítmény látható. A térség finomítóit az ukrán erők korábban is többször vették célba.

The Slavneft-YANOS oil refinery in Russia’s Yaroslavl was reportedly struck last night.The refinery can process up to 15 million tonnes of crude oil per year and ranks among Russia’s five largest refineries by processing capacity. pic.twitter.com/H375ONC2zZ https://t.co/H375ONC2zZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 17, 2026

A Kyiv Independent független forrásból nem tudta ellenőrizni a jelentéseket és a károk mértékét, az ukrán hadsereg pedig egyelőre nem kommentálta a csapásokat.

Az orosz finomítók elleni ukrán csapások Kijev nagy hatótávolságú drónhadjáratának legjelentősebb gazdasági elemévé váltak, mivel hozzájárultak az oroszországi üzemanyaghiányhoz, és a nyár folyamán érezhetően visszavetették az orosz kőolaj-feldolgozási kapacitást.

Címlapkép forrása: Reuters