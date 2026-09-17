22°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Hatalmas robbanások Oroszországban: egyszerre vettek célba egy katonai repülőteret és egy finomítót
Globál

Hatalmas robbanások Oroszországban: egyszerre vettek célba egy katonai repülőteret és egy finomítót

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrán drónok támadtak meg egy katonai repülőteret az oroszországi Rosztovi területen szeptember 16-án éjjel, emellett tűz ütött ki a jaroszlavli kőolaj-finomítóban is – számoltak be különféle források - számolt be a Kyiv Independent.

Az ukrán Exilenova+ megfigyelőcsatorna két olyan videót is közzétett, amelyeken állítólag

a rosztovi katonai repülőteret ért csapás pillanatai, majd egy újabb robbanás látható.

Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület kormányzója a Telegramon azt állította, hogy az orosz légvédelem a millerovói és a kamenszki járásban semmisített meg drónokat, és sem áldozatokról, sem földi károkról nem érkezett jelentés.

Még több Globál

Hullanak az orosz tábornokok, asztalhoz ülhet Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Keményen üzent Putyin jobbkeze: az USA új, Magyarországot is fenyegető lépése végleg elvághatja az ukrajnai békét

Teljesen elszabadultak az iszlám radikálisok: Irántól könyörög segítségért a világ egyik legerősebb hatalma

A millerovói katonai repülőtér nem először került célkeresztbe. Augusztus végén az ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erői beszámolója szerint a támadás során több orosz radarrendszert megsemmisítettek, valamint megrongálták a repülőtér infrastruktúráját is.

Ezzel párhuzamosan Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy drónok hatoltak be a jaroszlavli kőolaj-finomító ipari övezetébe. A közzétett felvételeken a robbanásokat követően lángoló létesítmény látható. A térség finomítóit az ukrán erők korábban is többször vették célba.

A Kyiv Independent független forrásból nem tudta ellenőrizni a jelentéseket és a károk mértékét, az ukrán hadsereg pedig egyelőre nem kommentálta a csapásokat.

Az orosz finomítók elleni ukrán csapások Kijev nagy hatótávolságú drónhadjáratának legjelentősebb gazdasági elemévé váltak, mivel hozzájárultak az oroszországi üzemanyaghiányhoz, és a nyár folyamán érezhetően visszavetették az orosz kőolaj-feldolgozási kapacitást.

Kapcsolódó cikkünk

Hullanak az orosz tábornokok, asztalhoz ülhet Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Címlapkép forrása: Reuters

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Tisza-kormány: indulnak a vagyonosodási vizsgálatok, két letartóztatásról is döntöttek
A Portfolio technológiai újságírót keres
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility