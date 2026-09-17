Hullanak az orosz tábornokok, asztalhoz ülhet Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Kijevben legalább 12 ember megsebesült a csütörtökre virradóra történt orosz rakétatámadásban, Odesszában pedig három sebesültről tudnak, lakóépületek, irodaházak és raktárak rongálódtak meg - jelentették az érintett városok vezetői.

Odesszában egy többszintes lakóházat ért találat, három ember - köztük egy gyerek is -megsebesült.

(MTI)