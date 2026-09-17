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Hullanak az orosz tábornokok, asztalhoz ülhet Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Globál

Hullanak az orosz tábornokok, asztalhoz ülhet Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Portfolio
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Ukrán jelentések szerint újabb orosz tábornok veszítette életét a donyecki front közelében: Anton Grunyisz vezérőrnagy dróntámadás áldozata lett. Vologyimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnökök New Yorkban terveznek találkozni a hónapban. Kijev Kramatorszk környékén indított mini offenzívájáról fogyatkoznak a hírek, könnyen elképzelhető, hogy az ellentámadás kifulladt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Keményen üzent Putyin jobbkeze: az USA új, Magyarországot is fenyegető lépése végleg elvághatja az ukrajnai békét

Az orosz kormány szerint az újabb amerikai büntetőintézkedések megnehezítik az ukrajnai béketárgyalásokat, miután az amerikai képviselőház átfogó szankciós csomagot fogadott el Moszkva ellen – számolt be a Reuters.

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Keményen üzent Putyin jobbkeze: az USA új, Magyarországot is fenyegető lépése végleg elvághatja az ukrajnai békét
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El tudja Ukrajna fogni most már a sugárhajtású Sahedeket is

Zelenszkij elnök bejelentette, hogy Ukrajna sikeresen tesztelte elfogódrónjait a sugárhajtású orosz Sahed-drónok ellen, az eszközök hatékonynak bizonyultak.

Arra is kitért, hogy a donyecki fronton az ukrán rohamcsapatok épp sikeres ellentámadást folytatnak.

(UNN)

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Kemény lépésre szánta el magát az európai hatalom: vadászgépeket küldenek az orosz határ közelébe

Németország négy Eurofighter Typhoon vadászgépet telepít Lettországba, hogy az október 3-i parlamenti választások idején biztosítsa az ország légterét, ami összefüggésben van a szomszédos államokból érkező növekvő fenyegetéssel - közölte a Defense News.

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Kemény lépésre szánta el magát az európai hatalom: vadászgépeket küldenek az orosz határ közelébe
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Bedobott egy új ukrajnai béketervet az egyik legerősebb NATO-tagállam

Törökország küldött egy béketervet Oroszországnak és Ukrajnának is, amely véget vetne a Fekete-tengeren a polgári hajók ellen végrehajtott állomásoknak – tudta meg az AFP ankarai forrásokból.

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Bedobott egy új ukrajnai béketervet az egyik legerősebb NATO-tagállam
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Tűzszünetet remél az ukrán külügy

Andrij Szibiha külügyminiszter a sajtónak nyilatkozva kijelentette: reméli, hogy a közelgő Trump-Zelenszkij találkozó legalább egy részletes tűzszünethez vezet majd, amely energetikai létesítményekre és a Fekete-tenger hajóforgalmára kiterjed.

(RBK)

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Meghalt egy NATO-katona Ukrajnában – Kiderültek a részletek

A hétvégén váratlanul életét vesztette egy brit hivatásos katona Ukrajnában, a londoni védelmi tárca friss részleteket árult el az esetről.

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Meghalt egy NATO-katona Ukrajnában – Kiderültek a részletek
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Közel a lengyel határhoz bombáztak az oroszok

A Nyugat-Ukrajna elleni csütörtöki orosz csapások során ismét légitámadás érte a lengyel határhoz közeli ukrán célpontot - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő csütörtökön Varsóban, Christian Stocker osztrák kancellárral közösen tartott sajtókonferenciáján.

(MTI)

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Kiakadt a Kreml: ha Trump ezt meglépi, el lehet felejteni a béketárgyalásokat

Ha az Egyesült Államok bevezeti a néhai Lindsey Graham szenátor nevével fémjelezett szankciós csomagot, Oroszország ezt barátságtalan lépésként értékeli majd, amely biztosan akadályozni fogja a béketárgyalásokat – jelentette ki ma Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

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Kiakadt a Kreml: ha Trump ezt meglépi, el lehet felejteni a béketárgyalásokat
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Két falu elfoglalásáról számoltak be az oroszok

Elfoglalta az orosz hadsereg a Harkiv megyei Mala Vovcsa és Zaporizzsja megyei Rozivka települést Ukrajnában - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

(MTI)

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Bekérették a horvátok az orosz nagykövetet

Bekérette a zágrábi orosz nagykövetet a horvát külügyminisztérium, és elítélte az Európai Unió több tagállamában történt biztonsági incidenseket, valamint az orosznak tulajdonított hibrid tevékenység erősödését - közölte csütörtökön a tárca.

(MTI)

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Egymásra mutogatnak a szervek az ukrán korrupciós botrányban, Zelenszkij drasztikus döntést hozott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 17-én Anton Kovalszkijt, Hmelnickij megye eddigi főügyészét nevezte ki megbízott legfőbb ügyésznek - írta meg a Kyiv Independent.

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Egymásra mutogatnak a szervek az ukrán korrupciós botrányban, Zelenszkij drasztikus döntést hozott
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Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légvédelem jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán 167 drónt, 4 Kalibr robotrepülőgépet, valamint több Óniksz és Iszkander rakétát is indított. Kijev néhány hete már nem közli az indított és elfogott ballisztikus rakéták pontos számát, vélhetően a kifogyó Patriot-rakétakészletekből eredő látványosan romló statisztika miatt.

(Telegram)

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Nem nyitják meg a dízelcsapot – egyre súlyosabb az üzemanyagválság

Oroszország október végéig meghosszabbíthatja a dízelexportra vonatkozó korlátozásokat – írta a Vedomosztyi két, meg nem nevezett forrásra hivatkozva, amit aztán a Reuters szemlézett. A lépés hátterében a belföldi üzemanyaghiány áll, amelyet tovább súlyosítottak az orosz finomítók ellen végrehajtott ukrán dróntámadások. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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Nem nyitják meg a dízelcsapot – egyre súlyosabb az üzemanyagválság
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Jönnek a jelentések az éjszakai orosz támadásokról

Kijevben legalább 12 ember megsebesült a csütörtökre virradóra történt orosz rakétatámadásban, Odesszában pedig három sebesültről tudnak, lakóépületek, irodaházak és raktárak rongálódtak meg - jelentették az érintett városok vezetői.

Odesszában egy többszintes lakóházat ért találat, három ember - köztük egy gyerek is -megsebesült.

(MTI)

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Hatalmas robbanások Oroszországban: egyszerre vettek célba egy katonai repülőteret és egy finomítót

Ukrán drónok támadtak meg egy katonai repülőteret az oroszországi Rosztovi területen szeptember 16-án éjjel, emellett tűz ütött ki a jaroszlavli kőolaj-finomítóban is – számoltak be különféle források - számolt be a Kyiv Independent.

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Hatalmas robbanások Oroszországban: egyszerre vettek célba egy katonai repülőteret és egy finomítót
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Hullanak az orosz tábornokok, asztalhoz ülhet Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Ukrán jelentések szerint újabb orosz tábornok veszítette életét a donyecki front közelében: Anton Grunyisz vezérőrnagy dróntámadás áldozata lett. Vologyimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnökök New Yorkban terveznek találkozni a hónapban. Kijev Kramatorszk környékén indított mini offenzívájáról fogyatkoznak a hírek, könnyen elképzelhető, hogy az ellentámadás kifulladt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

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