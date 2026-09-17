Kemény lépésre szánta el magát az európai hatalom: vadászgépeket küldenek az orosz határ közelébe

A német védelmi minisztérium közleménye szerint a vadászgépek mellett több tucat katona és technikus is érkezik a közép-lettországi Lielvārde légibázisra. A szeptember végétől október elejéig tartó, nagyjából egyhetes küldetést a lett hatóságok kérésére szervezik meg, akik

a választások idejére kérték a szövetségesek légtérvédelmi támogatását.

A bevetést a NATO balti államokban zajló megerősített légtérrendészeti missziója keretében hajtják végre. Ugyanakkor az egyhetes időtartam és a kifejezetten a választások biztosítására fókuszáló feladat megkülönbözteti a műveletet az észak-atlanti szövetség szokásos, négy hónapos rotációira épülő kiküldetéseitől.

A három balti állam egyike sem rendelkezik saját vadászgépekkel. Észtországban és Litvániában állandó jelleggel állomásoznak NATO-vadászgépek, Lettország légtérvédelmét azonban a szomszédos országokból látják el. A balti államok a keleti szárny megerősítését és a NATO jelenlétének fokozását sürgetik, mivel kormányaik úgy vélik, hogy Oroszország közvetlen fenyegetést jelent számukra. Idén többször is előfordultak engedély nélküli drónbehatolások a térségben, ezek

egy részét az Oroszország felé tartó, de útvonalukról letérő ukrán drónokként azonosították, míg más esetekben az eszközök eredete máig tisztázatlan.

Különösen jelentős fejlemény, hogy a héten Litvániában olasz NATO-vadászgépek lelőttek egy feltehetően orosz gyártmányú drónt, amely Fehéroroszország irányából hatolt be a légtérbe. Ez volt az első alkalom, hogy a szövetséges légvédelem drónt semmisített meg az ország felett.

A Lielvārde légibázison korábban más NATO-tagállamok vadászgépei is megfordultak. Augusztus végén két török F-16-os, áprilisban pedig a litvániai Šiauliaiból érkező francia Rafale gépek állomásoztak a támaszponton. A NATO emellett AWACS légi korai előrejelző és ellenőrző repülőgépeket is telepített a bázisra az orosz határ menti felderítő bevetések támogatására.

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