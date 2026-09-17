22°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Kemény lépésre szánta el magát az európai hatalom: vadászgépeket küldenek az orosz határ közelébe
Globál

Kemény lépésre szánta el magát az európai hatalom: vadászgépeket küldenek az orosz határ közelébe

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Németország négy Eurofighter Typhoon vadászgépet telepít Lettországba, hogy az október 3-i parlamenti választások idején biztosítsa az ország légterét, ami összefüggésben van a szomszédos államokból érkező növekvő fenyegetéssel - közölte a Defense News.

A német védelmi minisztérium közleménye szerint a vadászgépek mellett több tucat katona és technikus is érkezik a közép-lettországi Lielvārde légibázisra. A szeptember végétől október elejéig tartó, nagyjából egyhetes küldetést a lett hatóságok kérésére szervezik meg, akik

a választások idejére kérték a szövetségesek légtérvédelmi támogatását.

A bevetést a NATO balti államokban zajló megerősített légtérrendészeti missziója keretében hajtják végre. Ugyanakkor az egyhetes időtartam és a kifejezetten a választások biztosítására fókuszáló feladat megkülönbözteti a műveletet az észak-atlanti szövetség szokásos, négy hónapos rotációira épülő kiküldetéseitől.

A három balti állam egyike sem rendelkezik saját vadászgépekkel. Észtországban és Litvániában állandó jelleggel állomásoznak NATO-vadászgépek, Lettország légtérvédelmét azonban a szomszédos országokból látják el. A balti államok a keleti szárny megerősítését és a NATO jelenlétének fokozását sürgetik, mivel kormányaik úgy vélik, hogy Oroszország közvetlen fenyegetést jelent számukra. Idén többször is előfordultak engedély nélküli drónbehatolások a térségben, ezek

Még több Globál

Hullanak az orosz tábornokok, asztalhoz ülhet Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Keményen üzent Putyin jobbkeze: az USA új, Magyarországot is fenyegető lépése végleg elvághatja az ukrajnai békét

Teljesen elszabadultak az iszlám radikálisok: Irántól könyörög segítségért a világ egyik legerősebb hatalma

egy részét az Oroszország felé tartó, de útvonalukról letérő ukrán drónokként azonosították, míg más esetekben az eszközök eredete máig tisztázatlan.

Különösen jelentős fejlemény, hogy a héten Litvániában olasz NATO-vadászgépek lelőttek egy feltehetően orosz gyártmányú drónt, amely Fehéroroszország irányából hatolt be a légtérbe. Ez volt az első alkalom, hogy a szövetséges légvédelem drónt semmisített meg az ország felett.

A Lielvārde légibázison korábban más NATO-tagállamok vadászgépei is megfordultak. Augusztus végén két török F-16-os, áprilisban pedig a litvániai Šiauliaiból érkező francia Rafale gépek állomásoztak a támaszponton. A NATO emellett AWACS légi korai előrejelző és ellenőrző repülőgépeket is telepített a bázisra az orosz határ menti felderítő bevetések támogatására.

Kapcsolódó cikkünk

Bedobott egy új ukrajnai béketervet az egyik legerősebb NATO-tagállam

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Tisza-kormány: indulnak a vagyonosodási vizsgálatok, két letartóztatásról is döntöttek
A Portfolio technológiai újságírót keres
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility