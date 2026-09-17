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Keményen üzent Putyin jobbkeze: az USA új, Magyarországot is fenyegető lépése végleg elvághatja az ukrajnai békét
Globál

Keményen üzent Putyin jobbkeze: az USA új, Magyarországot is fenyegető lépése végleg elvághatja az ukrajnai békét

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Az orosz kormány szerint az újabb amerikai büntetőintézkedések megnehezítik az ukrajnai béketárgyalásokat, miután az amerikai képviselőház átfogó szankciós csomagot fogadott el Moszkva ellen – számolt be a Reuters.

Az amerikai képviselőház szerdán elfogadta azt a széles körű szankciós törvénycsomagot, amelynek célja a gazdasági nyomás fokozása Oroszországra az ukrajnai háború miatt. A jogszabályt már továbbították Donald Trump elnöknek aláírásra. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön kijelentette, hogy

a dokumentumot figyelemmel kísérik, azt barátságtalan lépésnek tekintik, és a további amerikai szankciók megnehezítenék az ukrajnai békerendezésre irányuló erőfeszítéseket.

Az immár több mint négy éve tartó ukrajnai háború lezárását célzó, amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások hónapok óta nem haladnak előre, bár Trump elnök a hónap elején két küldöttet is Moszkvába és Kijevbe menesztett a folyamat újraindítása érdekében.

A szankciós csomag Oroszország energia- és védelmi iparát, valamint a korlátozásokat megkerülő, úgynevezett árnyékflottáját veszi célba, hogy elvágja Moszkvát a háború finanszírozásához szükséges bevételektől.

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A jogszabály emellett felhatalmazza az amerikai elnököt arra, hogy akár 100 százalékos büntetővámot vessen ki Kínára, Indiára és más államokra – köztük Magyarországra is – az orosz olaj- és gázfüggőségük csökkentése érdekében.

India már jelezte Washingtonnak, hogy az orosz olajvásárlások miatti esetleges vámok a kétoldalú kapcsolatokra is kedvezőtlen hatással lehetnek.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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