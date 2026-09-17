Kiakadt a Kreml: ha Trump ezt meglépi, el lehet felejteni a béketárgyalásokat

Ha az Egyesült Államok bevezeti a néhai Lindsey Graham szenátor nevével fémjelezett szankciós csomagot, Oroszország ezt barátságtalan lépésként értékeli majd, amely biztosan akadályozni fogja a béketárgyalásokat – jelentette ki ma Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Az új szankciós csomag felruházná az amerikai elnököt, Donald Trumpot azzal, hogy akár 100%-os vámot vessen ki az orosz olaj vásárlóira és 500%-os vámot egyes orosz árucikkekre. A törvénytervezet már csak Trump aláírására vár.

Peszkov azt mondta: a Kreml „nyomon követi” a dokumentum életútját, összességében viszont „barátságtalan lépésként” értékeli az eseményt.

Az újabb szankciók bevezetése csak megnehezíti majd az ukrajnai békekötés folyamatát”

– mondta Peszkov.

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