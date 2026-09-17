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Kiderült, kik építik valójában az orosz fegyvereket: dől a pénz a titokzatos renegát államba
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Kiderült, kik építik valójában az orosz fegyvereket: dől a pénz a titokzatos renegát államba

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Akár 25 ezer észak-koreai dolgozhat az oroszországi Tatárföldön működő Alabuga különleges gazdasági övezet dróngyáraiban, ahol az ukrajnai háborúban használt Geran–2 típusú eszközöket is gyártják – derül ki a Multilateral Sanctions Monitoring Team friss jelentéséből. A dokumentum szerint Oroszország összesen 15–30 ezer észak-koreai munkavállalót foglalkoztathat, akik mintegy 70–80 észak-koreai vállalathoz kapcsolódnak.

Az észak-koreai munkások többsége az építőiparban, a mezőgazdaságban és más hasonló ágazatokban dolgozik, de egy részük stratégiai jelentőségű vállalatoknál, köztük fegyvergyárakban, acélfeldolgozó üzemekben és hajóépítő létesítményekben kap munkát – írja összefoglalójában az ukrán Pravda.

Oroszország ezzel Kína után a második legnagyobb foglalkoztatójává vált a külföldön dolgozó észak-koreaiaknak, számuk pedig az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta látványosan nőtt.

A jelentés szerint Moszkva a nemzetközi szankciók megkerülésére is kialakított egy rendszert: a munkavállalók jelentős része nem munkavállalási engedéllyel, hanem diák- vagy turistavízummal érkezik Oroszországba. 2025-ben az észak-koreai dolgozók szinte mindegyikét diákként léptették be az országba, miközben közvetítő cégek és harmadik országok szereplői is részt vehetnek a toborzásban.

Egy észak-koreai munkás átlagosan évi mintegy 7500 dollárt kereshet Oroszországban, ennek döntő részét azonban a jelentés szerint az észak-koreai állam vonja el. A rendszer így egyszerre biztosít munkaerőt az orosz hadiiparnak és devizabevételt Phenjannak, miközben tovább mélyíti az elmúlt években gyorsan erősödő orosz–észak-koreai gazdasági és katonai együttműködést.

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Címlapkép forrása: 2024 The Washington Post via Getty Images

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