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Kiszivároghatnak az amerikai csúcsfegyver legféltettebb titkai, kongatják a vészharangot a hírszerzők
Globál

Kiszivároghatnak az amerikai csúcsfegyver legféltettebb titkai, kongatják a vészharangot a hírszerzők

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Újabb akadály került a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalmának ötödik generációs vadászgép vásárlása elé, ami megpecsételheti az egész programot – írja az Eurasian Times.

Szaúd-Arábia régóta szeretné megvásárolni az Egyesült Államoktól az F-35-ös ötödik generációs vadászgépet, korábban egy sor különböző lehetőség merült fel ennek pontos kivitelezésére. A fő problémát azonban végig az jelentette, hogy Washington nem tartotta biztonságosnak az átadást, mivel attól tartott, hogy csúcsmodern technológiai adatok juthatnak illetéktelenekhez. Donald Trump amerikai elnök hosszú várakozást követően 2025 novemberében

jóváhagyott egy 24 milliárd dolláros üzletet, ám egy friss hírszerzési jelentés megakadályozhatja mindezt.

A The New York Times belső információkra hivatkozva arról írt, hogy az amerikai hírszerzés több tagjánál is komoly aggodalmak merültek fel az eladással kapcsolatban. Attól tartanak ugyanis, hogy az országban katonai területen jelentős befolyással bíró kínaiak hozzájuthatnának bizonyos információkhoz az F-35-ös vadászgéppel kapcsolatban. A Pentagon Védelmi Hírszerző Ügynöksége (DIA) a vizsgálatában komoly kétségek merültek fel, hogy a kínai a szaúdiak mennyire lennének képesek megvédeni a kínai telekommunikációs hálózatoktól a telephelyeket. Azóta 2026-ban történt haladás, az amerikai Kongresszus előtt van jelenleg a téma, de több képviselő igyekszik akadályozni a szavazást, éppen a hírszerzési aggályokra hivatkozva.

A jelentés kiemeli példásul, hogy a szaúdiak nem igazán nyitottak arra, hogy a kínai ZTE vagy Huawei rendszerek használatát korlátozzák. Mivel ez a két vállalat kapcsolatban lehet a kínai Népi Felszabadító Hadsereggel (PLA) és a Kínai Kommunista Párttal (CCP) is, ezért kiemelten komoly aggodalmakat kelt, hogy az érzékeny információk végül Pekingben landolnak. Ugyanezek a félelmek okozták, hogy szintén az 5G-s telekommunikációs hálózatokban a keleti technológiára támaszkodás következtében az Egyesült Arab Emírségek nem kapta meg az F-35-ös vadászgépet. Mivel Abu-Dzabi a szuverenitás megsértéseként értelmezte, hogy szakadjon el a kínai rendszerektől, ezért meghiúsult az üzlet.

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Szaúd-Arábiában további problémákat vet fel, hogy közismertek a katonai kapcsolatok is, több rakétát is szereztek be Kínából.

Ennek ékes példáját adta, hogy egy keleti gyártmányú DF-15A ballisztikus rakéta roncsait fedezték fel nemrégiben Jemenben. A veszély miatt egyelőre nincs döntés a továbbiakról Washingtonban, ugyanakkor a kínai kémkedés visszatérő probléma. Az F-35-ös programmal kapcsolatban korábban többször is felmerült, hogy a CCP-nek vagy a PLA-nak dolgozó hírszerzők több kényes adatot is megszereztek már, ezek felhasználásával készítik a saját ötödik generációs vadászgép programjukat, sokan kiemelik a J-20-asok hasonló kialakítását az amerikai gépekéhez.

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