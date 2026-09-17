Kiszivároghatnak az amerikai csúcsfegyver legféltettebb titkai, kongatják a vészharangot a hírszerzők

Szaúd-Arábia régóta szeretné megvásárolni az Egyesült Államoktól az F-35-ös ötödik generációs vadászgépet, korábban egy sor különböző lehetőség merült fel ennek pontos kivitelezésére. A fő problémát azonban végig az jelentette, hogy Washington nem tartotta biztonságosnak az átadást, mivel attól tartott, hogy csúcsmodern technológiai adatok juthatnak illetéktelenekhez. Donald Trump amerikai elnök hosszú várakozást követően 2025 novemberében
jóváhagyott egy 24 milliárd dolláros üzletet, ám egy friss hírszerzési jelentés megakadályozhatja mindezt.
A The New York Times belső információkra hivatkozva arról írt, hogy az amerikai hírszerzés több tagjánál is komoly aggodalmak merültek fel az eladással kapcsolatban. Attól tartanak ugyanis, hogy az országban katonai területen jelentős befolyással bíró kínaiak hozzájuthatnának bizonyos információkhoz az F-35-ös vadászgéppel kapcsolatban. A Pentagon Védelmi Hírszerző Ügynöksége (DIA) a vizsgálatában komoly kétségek merültek fel, hogy a kínai a szaúdiak mennyire lennének képesek megvédeni a kínai telekommunikációs hálózatoktól a telephelyeket. Azóta 2026-ban történt haladás, az amerikai Kongresszus előtt van jelenleg a téma, de több képviselő igyekszik akadályozni a szavazást, éppen a hírszerzési aggályokra hivatkozva.
A jelentés kiemeli példásul, hogy a szaúdiak nem igazán nyitottak arra, hogy a kínai ZTE vagy Huawei rendszerek használatát korlátozzák. Mivel ez a két vállalat kapcsolatban lehet a kínai Népi Felszabadító Hadsereggel (PLA) és a Kínai Kommunista Párttal (CCP) is, ezért kiemelten komoly aggodalmakat kelt, hogy az érzékeny információk végül Pekingben landolnak. Ugyanezek a félelmek okozták, hogy szintén az 5G-s telekommunikációs hálózatokban a keleti technológiára támaszkodás következtében az Egyesült Arab Emírségek nem kapta meg az F-35-ös vadászgépet. Mivel Abu-Dzabi a szuverenitás megsértéseként értelmezte, hogy szakadjon el a kínai rendszerektől, ezért meghiúsult az üzlet.
Szaúd-Arábiában további problémákat vet fel, hogy közismertek a katonai kapcsolatok is, több rakétát is szereztek be Kínából.
Ennek ékes példáját adta, hogy egy keleti gyártmányú DF-15A ballisztikus rakéta roncsait fedezték fel nemrégiben Jemenben. A veszély miatt egyelőre nincs döntés a továbbiakról Washingtonban, ugyanakkor a kínai kémkedés visszatérő probléma. Az F-35-ös programmal kapcsolatban korábban többször is felmerült, hogy a CCP-nek vagy a PLA-nak dolgozó hírszerzők több kényes adatot is megszereztek már, ezek felhasználásával készítik a saját ötödik generációs vadászgép programjukat, sokan kiemelik a J-20-asok hasonló kialakítását az amerikai gépekéhez.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Mutatjuk a válaszokat!
Teljesen elszabadultak az iszlám radikálisok: Irántól könyörög segítségért a világ egyik legerősebb hatalma
Diszkrét üzenetet kapott Teherán.
Feszült hangulatban mutatták be a magyar főváros új gigaberuházását – Vitézy Dávid is beállt a projekt mögé
A Szegedi úti felüljáró terveit szerda este egy lakossági fórumon mutatták be.
CRM – három betű, ami a szemünk láttára rajzolja át a világ hatalmi térképét
Mi lesz így Magyarországgal?
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Figyelmeztet az OECD: hatalmas lyukat üthet a költségvetésen a 13. havi nyugdíj az európai mintaállamban
Szigorúbb nyugdíjreformot sürgetnek.
Ennek Trump nagyon nem fog örülni: személyesen hozzá kötötték, mikor nyithat ki a Hormuzi-szoros
Egy másik vezetőt is említettek.
Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozik a hidegfront Magyarországról
nagyot fordul az időjárás péntekre.
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság?
Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t
Nem a haláltól féltek, hanem attól, hogy adóssággal hagyom itt a gyerekeimet!
Van egy mondat, amit sok család kimond, amikor életbiztosításról van szó: "még ráérünk ezzel foglalkozni". Aztán van egy másik, amit már csak akkor szoktak, amikor megtörtént a baj: "bár
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Top 10 osztalék részvény - 2026. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 729 cég sze
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant
Többszörös lépéskényszerben Brüsszel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.