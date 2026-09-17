Lengyelország figyelmeztet: Oroszország NATO-tagállamok elleni csapásokra készülhet

Tusk a lengyel parlamentben csütörtökön azt mondta:
valós kockázata van annak, hogy drónok vagy rakéták jutnak be a NATO keleti szárnyának egy vagy több országába, és ott károkat is okoznak.
Értékelése szerint az orosz fél ezután balesetként próbálná bemutatni az eseményeket, azt állítva, hogy nincs indok a szövetség válaszlépésére. A kormányfő ezt nevezte a legvalószínűbb forgatókönyvnek, a hírszerzési szolgálatok által összegyűjtött bizonyítékokra hivatkozva.
A figyelmeztetés lényege, hogy Moszkva a támadások szándékosságának tagadásával nehezíthetné meg az egységes szövetséges fellépést. Egy ilyen incidens nemcsak az érintett ország biztonságát veszélyeztetné, hanem az Ukrajnát támogató államok együttműködését és válaszkészségét is próbára tenné.
Lengyelország különösen kitett, hiszen az Ukrajnába irányuló támogatások egyik legfontosabb tranzitországa, és az elmúlt időszakban több gyanús incidens is történt a területén. A hírügynökség víziközművek, energetikai infrastruktúra és kórházak elleni kibertámadásokat, valamint a Varsót az ukrán határral összekötő vasútvonal megrongálását említi.
Tusk Ukrajnában is további, intenzív támadáshullámra számít. Közlése szerint hat nagyvárost érhetnek tartós és gyakori csapások, amelyek raktárakat, a védekezéshez szükséges készleteket és a vasúti infrastruktúrát célozhatják.
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