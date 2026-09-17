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Lengyelország figyelmeztet: Oroszország NATO-tagállamok elleni csapásokra készülhet
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Lengyelország figyelmeztet: Oroszország NATO-tagállamok elleni csapásokra készülhet

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Oroszország drónokkal és rakétákkal végrehajtott, hibrid jellegű támadásokat tervezhet az Ukrajnát támogató NATO-tagállamok ellen – figyelmeztetett Donald Tusk lengyel miniszterelnök a  beszámolója szerint. A kormányfő hírszerzési információkra hivatkozva arról beszélt, hogy Moszkva az ukrán gazdaság és utánpótlási hálózat rombolása mellett a katonai szövetség elszántságát is gyengítené.

Tusk a lengyel parlamentben csütörtökön azt mondta:

valós kockázata van annak, hogy drónok vagy rakéták jutnak be a NATO keleti szárnyának egy vagy több országába, és ott károkat is okoznak.

Értékelése szerint az orosz fél ezután balesetként próbálná bemutatni az eseményeket, azt állítva, hogy nincs indok a szövetség válaszlépésére. A kormányfő ezt nevezte a legvalószínűbb forgatókönyvnek, a hírszerzési szolgálatok által összegyűjtött bizonyítékokra hivatkozva.

A figyelmeztetés lényege, hogy Moszkva a támadások szándékosságának tagadásával nehezíthetné meg az egységes szövetséges fellépést. Egy ilyen incidens nemcsak az érintett ország biztonságát veszélyeztetné, hanem az Ukrajnát támogató államok együttműködését és válaszkészségét is próbára tenné.

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Lengyelország különösen kitett, hiszen az Ukrajnába irányuló támogatások egyik legfontosabb tranzitországa, és az elmúlt időszakban több gyanús incidens is történt a területén. A hírügynökség víziközművek, energetikai infrastruktúra és kórházak elleni kibertámadásokat, valamint a Varsót az ukrán határral összekötő vasútvonal megrongálását említi.

Tusk Ukrajnában is további, intenzív támadáshullámra számít. Közlése szerint hat nagyvárost érhetnek tartós és gyakori csapások, amelyek raktárakat, a védekezéshez szükséges készleteket és a vasúti infrastruktúrát célozhatják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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