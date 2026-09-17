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Masszív fegyvercsomagot küldene Trump Izraelnek - Egyetlen ember megakasztotta a 40 ezer bomba transzferjét
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Masszív fegyvercsomagot küldene Trump Izraelnek - Egyetlen ember megakasztotta a 40 ezer bomba transzferjét

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Megakasztotta egy demokrata képviselő a Trump-adminisztráció Izraelnek szánt, 2,8 milliárd dolláros bombacsomagját – írja a Times of Israel.

Gregory Meeks demokrata képviselő, a külügyi testület vezető demokrata tagja azért döntött a fegyvercsomag obstrukciója mellett, mert attól tart, hogy

az Izraelnek eladni szándékozott 40 ezer darab légibombát nem a nemzetközi jog tiszteletben tartása mellett használják majd.

Konkretizálta: amiatt aggódik, hogy a bombákkal az izraeli légierő Gáza és Libanon sűrűn lakott területeit támadja majd.

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– tette hozzá indoklásához Meeks képviselő.

Meeks akadályoztatása azért is fontos, mert ha novemberben a demokraták többségbe kerülnek a Képviselőházban, Gregory Meeks lesz a külügyi testület elnöke. Hasonló lépések jelentősen hátráltathatják ebben az esetben Donald Trump elnök markánsan Izrael-barát politikáját.

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Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images

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