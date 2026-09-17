Meghalt egy NATO-katona Ukrajnában – Kiderültek a részletek

A hétvégén váratlanul életét vesztette egy brit hivatásos katona Ukrajnában, a londoni védelmi tárca friss részleteket árult el az esetről.

A NATO-katona a brit haderő egyik hírszerzési tisztje volt, Paul Wilks őrnagy, aki 2012-ben került ki a Sandhurst katonai akadémiáról és azóta teljesített szolgálatot. Több kitüntetést is kapott, felettesei „kifejezetten éles eszű” és professzionális katonaként jellemezték. Házas volt, két fiút hagyott hátra.

A sok személyes részlet mellett a londoni védelmi tárca nagyon szűkszavúan fogalmaz az őrnagy halálának körülményeiről.

Mindössze annyit közöltek, hogy távol a frontvonaltól, közlekedési balesetben hunyt el.

Hogy a baleset pontosan hol történt, milyen körülmények közt, illetve hogy az aktív szolgálatot teljesítő hírszerzési tiszt pontosan mit csinált Ukrajnában, nem árulták el.

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