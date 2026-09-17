Megszólaltak a vészcsengők: jöhetnek az F-47-es és az F/A-XX hatodik generációs vadászgépek, ha legyűrik a gondokat

Az Egyesült Államokban versenyt futott egymással a légierő és a haditengerészet, hogy melyikük hatodik generációs vadászgépét fejlesszék ki előbb. Donald Trump amerikai elnök bejelentése nyomán 2025-ben világossá vált, hogy az F-47 koncepcióval az előbbi elképzelés kerekedett felül, de ezzel az F/A-XX sem került parkolópályára. A valamelyest párhuzamosan haladó fejlesztések ugyanakkor problémákat okoznak:
növekedett az aggodalmas hangoknak a száma, melyek szerint az amerikai ipari bázis egyszerűen nem képes megfelelően kezelni a kihívásokat.
A haditengerészet hatodik generációs vadászgépéhez még mindig nem választott a kormányzat vállalatot, ám az védelmi minisztérium tisztviselői körében a kétségek továbbra is fennállnak.
Az amerikai vezetésben továbbra is megvan a bizalom, hogy az F-47-es már a következő két évben repülni fog, Dale R. White tábornok, a légierő kritikus fontosságú fegyverrendszerekért felelős igazgatója a kapacitások miatt aggódik, ráadásul nem kizárólag a vadászgépek fejlesztésére vonatkozóan, általánosságban az országban található ipari lehetőségeket illetően. Azt ugyanakkor kiemelte, hogy a Boeing jelentős beruházásokat hajt végre, ezekkel javítja a lehetőségeit. A katonai vezető ugyanakkor sorra vette, hogy mi a két legfontosabb kihívás, amivel szembe kell nézniük: humánerőforrás és iparági kapacitás nehézségei.
White hangsúlyozta, hogy az F-47-es munkálatai továbbra is az „kivételesen jól” halad, már egy éve gyártásban van az első példány. Az F/A-XX kényesebb kérdést jelent, mivel a fővállalkozó kiválasztása még mindig várat magára, a Boeing és a Northrop Grumman közül fog kikerülni a győztes, a kormányzati döntésnek erről már a múlt hónapban meg kellett volna születnie. Amennyiben az előbbi győz, akkor jelentős esélye van annak, hogy a haditengerészet számára fejlesztett gép az F-47-es egyik átalakított verziója lesz. Ez kihívások elé állíthatja a vállalatot, ugyanakkor Steve Parker, a Boeing Defense and Space vezérigazgatója 2025-en már kifejtette, hogy végig erre készültek.
Az F/A-XX program továbbra is a tervek szerint halad, és jelenleg nincs további információnk
– mondta egy amerikai tisztségviselő erről.
A TWZ azzal zárja a cikkét, hogy remélhetőleg a következő hetekben már jóval tisztábban lehet látni a kérdésben, ami az Egyesült Államok egyre fokozódó versenyfutását is új megvilágításba helyezheti a hatodik generációs képességek terén.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Mutatjuk a válaszokat!
Teljesen elszabadultak az iszlám radikálisok: Irántól könyörög segítségért a világ egyik legerősebb hatalma
Diszkrét üzenetet kapott Teherán.
Feszült hangulatban mutatták be a magyar főváros új gigaberuházását – Vitézy Dávid is beállt a projekt mögé
A Szegedi úti felüljáró terveit szerda este egy lakossági fórumon mutatták be.
CRM – három betű, ami a szemünk láttára rajzolja át a világ hatalmi térképét
Mi lesz így Magyarországgal?
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Figyelmeztet az OECD: hatalmas lyukat üthet a költségvetésen a 13. havi nyugdíj az európai mintaállamban
Szigorúbb nyugdíjreformot sürgetnek.
Ennek Trump nagyon nem fog örülni: személyesen hozzá kötötték, mikor nyithat ki a Hormuzi-szoros
Egy másik vezetőt is említettek.
Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozik a hidegfront Magyarországról
nagyot fordul az időjárás péntekre.
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság?
Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t
Nem a haláltól féltek, hanem attól, hogy adóssággal hagyom itt a gyerekeimet!
Van egy mondat, amit sok család kimond, amikor életbiztosításról van szó: "még ráérünk ezzel foglalkozni". Aztán van egy másik, amit már csak akkor szoktak, amikor megtörtént a baj: "bár
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Top 10 osztalék részvény - 2026. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 729 cég sze
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant
Többszörös lépéskényszerben Brüsszel.