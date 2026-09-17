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Megszólaltak a vészcsengők: jöhetnek az F-47-es és az F/A-XX hatodik generációs vadászgépek, ha legyűrik a gondokat
Globál

Megszólaltak a vészcsengők: jöhetnek az F-47-es és az F/A-XX hatodik generációs vadászgépek, ha legyűrik a gondokat

Portfolio
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A The War Zone (TWZ) katonai szaklap átfogó elemzésben részletezte, hogy milyen kihívások tornyosulnak jelenleg az amerikai hadiipar előtt, ha a hatodik generációs vadászgépek kifejlesztésének versenye kerül szóba.

Az Egyesült Államokban versenyt futott egymással a légierő és a haditengerészet, hogy melyikük hatodik generációs vadászgépét fejlesszék ki előbb. Donald Trump amerikai elnök bejelentése nyomán 2025-ben világossá vált, hogy az F-47 koncepcióval az előbbi elképzelés kerekedett felül, de ezzel az F/A-XX sem került parkolópályára. A valamelyest párhuzamosan haladó fejlesztések ugyanakkor problémákat okoznak:

növekedett az aggodalmas hangoknak a száma, melyek szerint az amerikai ipari bázis egyszerűen nem képes megfelelően kezelni a kihívásokat.

A haditengerészet hatodik generációs vadászgépéhez még mindig nem választott a kormányzat vállalatot, ám az védelmi minisztérium tisztviselői körében a kétségek továbbra is fennállnak.

Az amerikai vezetésben továbbra is megvan a bizalom, hogy az F-47-es már a következő két évben repülni fog, Dale R. White tábornok, a légierő kritikus fontosságú fegyverrendszerekért felelős igazgatója a kapacitások miatt aggódik, ráadásul nem kizárólag a vadászgépek fejlesztésére vonatkozóan, általánosságban az országban található ipari lehetőségeket illetően. Azt ugyanakkor kiemelte, hogy a Boeing jelentős beruházásokat hajt végre, ezekkel javítja a lehetőségeit. A katonai vezető ugyanakkor sorra vette, hogy mi a két legfontosabb kihívás, amivel szembe kell nézniük: humánerőforrás és iparági kapacitás nehézségei.

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White hangsúlyozta, hogy az F-47-es munkálatai továbbra is az „kivételesen jól” halad, már egy éve gyártásban van az első példány. Az F/A-XX kényesebb kérdést jelent, mivel a fővállalkozó kiválasztása még mindig várat magára, a Boeing és a Northrop Grumman közül fog kikerülni a győztes, a kormányzati döntésnek erről már a múlt hónapban meg kellett volna születnie. Amennyiben az előbbi győz, akkor jelentős esélye van annak, hogy a haditengerészet számára fejlesztett gép az F-47-es egyik átalakított verziója lesz. Ez kihívások elé állíthatja a vállalatot, ugyanakkor Steve Parker, a Boeing Defense and Space vezérigazgatója 2025-en már kifejtette, hogy végig erre készültek.

Az F/A-XX program továbbra is a tervek szerint halad, és jelenleg nincs további információnk

– mondta egy amerikai tisztségviselő erről.

A TWZ azzal zárja a cikkét, hogy remélhetőleg a következő hetekben már jóval tisztábban lehet látni a kérdésben, ami az Egyesült Államok egyre fokozódó versenyfutását is új megvilágításba helyezheti a hatodik generációs képességek terén.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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