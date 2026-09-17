Mesterséges intelligencia az atomfegyverekben: elszabadulhat a pokol az autonóm katonai technológiák miatt

A pekingi Hszangsan Fórumon, Kína legjelentősebb védelmi konferenciáján a résztvevők komoly aggodalmuknak adtak hangot a mesterséges intelligencia ellenőrizetlen fejlődése és a technológiai versengés miatt, amelyek tovább növelhetik a globális biztonsági kockázatokat.

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A háromnapos rendezvényen mintegy száz ország kétezer katonai tisztviselője, diplomatája és kutatója vett részt, köztük regionális védelmi tisztségviselők, egy észak-koreai küldött, a Pentagon egy magas rangú képviselője, orosz akadémikusok, valamint a tálibok képviselői. A fórum különös aktualitást kapott amiatt, hogy a világ két legnagyobb MI-hatalma, Kína és az Egyesült Államok még ebben a hónapban kétoldalú csúcstalálkozót tart, miközben

a technológia katonai – többek között nukleáris fegyverrendszerekben történő – alkalmazásának szabályozásáról továbbra sincs köztük egyetértés.

A felszólalók szerint a mesterséges intelligencia veszélyesen lerövidítette a kormányok és a hadseregek döntéshozatali idejét, miközben a dezinformáció még azelőtt aláássa a közbizalmat, hogy a kormányzatok egyáltalán reagálni tudnának. Adul Bunthumdzsaroen thaiföldi védelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy miközben az MI és más technológiák átalakítják a hadviselést, a legsürgetőbb kérdés nem az, hogy ki lesz a legerősebb, hanem az, hogyan lehet felépíteni egy fenntartható nemzetközi rendet.

Muhammad Ali pakisztáni védelmi államtitkár szerint a technológiai fejlődés szinte összenyomja a stratégiai időkeretet, hiszen a mesterséges intelligencia felgyorsítja a döntéshozatalt, a dezinformáció és a félrevezetés pedig szétforgácsolja a közbizalmat, még mielőtt a kormányok hatékonyan reagálhatnának. Bangladesi, malajziai és laoszi küldöttek szintén aggodalmukat fejezték ki a mesterséges intelligencia hatásai miatt.

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának alelnöke, Jürg Lauber hangsúlyozta, hogy a fegyverrendszerek autonómiájának növekedésével egyre sürgetőbbé válik az emberi ellenőrzés megőrzése az erőszak alkalmazása felett. Lauber külön kitért az olcsó drónok elterjedésére is, ami alapjaiban változtatja meg a hadviselés jellegét, jelentősen kiterjesztve és egyben elmosva a frontvonalakat.

Jóllehet Kína és az Egyesült Államok egyaránt aggodalmát fejezi ki az MI kockázataival kapcsolatban, a szabályozás kérdésében eltérő álláspontot képviselnek. A két nagyhatalom az MI-stratégiák és az iparági gyakorlatok terén számos ponton szemben áll egymással, miközben mindkét oldalon biztonsági szakértők sürgetik a védvonalak felállítását és a konszenzus megteremtését a mesterséges intelligencia katonai – köztük nukleáris – alkalmazása kapcsán.

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Forrás: Reuters

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