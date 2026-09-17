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Nem nyitják meg a dízelcsapot – egyre súlyosabb az üzemanyagválság
Globál

Nem nyitják meg a dízelcsapot – egyre súlyosabb az üzemanyagválság

Portfolio
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Oroszország október végéig meghosszabbíthatja a dízelexportra vonatkozó korlátozásokat – írta a Vedomosztyi két, meg nem nevezett forrásra hivatkozva, amit aztán a Reuters szemlézett. A lépés hátterében a belföldi üzemanyaghiány áll, amelyet tovább súlyosítottak az orosz finomítók ellen végrehajtott ukrán dróntámadások.

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A Vedomosztyi szerint

az orosz kormány úgy döntött, hogy október végéig fenntartja az üzemanyag-termelőkre vonatkozó dízelexport-korlátozásokat.

A jelenlegi intézkedések szeptember végén járnának le.

A döntés a lap szerint egy, Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes vezetésével tartott egyeztetést követően született meg. Novak Vlagyimir Putyin egyik legfontosabb embere az orosz olajszektor ügyeiben. Az orosz kormány egyelőre hivatalosan nem jelentette be a hosszabbítást.

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Moszkva az elmúlt időszakban a benzin, a repülőgép-üzemanyag és a dízel kivitelét is korlátozta, miután

egyre súlyosabbá váltak a belföldi üzemanyag-ellátási problémák.

A helyzetet jelentősen rontották az orosz finomítók ellen végrehajtott ukrán támadások. A Reuters üzemanyagpiaci szereplők adatai alapján készített számításai szerint Oroszország hat legnagyobb dízeltermelő finomítója közül három szeptemberben jelentősen visszafogta a termelését, vagy teljesen leállt a dróntámadások okozta károk miatt.

Ez azért különösen érzékeny fejlemény, mert Oroszország ugyan a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője, a finomítói kapacitások kiesése közvetlenül csökkenti a belső piacon elérhető benzin és dízel mennyiségét. Moszkva ezért az export visszafogásával próbálja a hazai ellátást stabilizálni.

Az orosz üzemanyagpiac feszültségeire Donald Trump amerikai elnök is felhívta a figyelmet. Trump vasárnap arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy állítsa le az orosz dízel-infrastruktúra elleni támadásokat, amelyek szerinte olyan üzemanyaghiányt idéznek elő, amely már a globális piacokra is hatással van. Trump hétfőn azt is közölte, hogy Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem támadják egymás energetikai infrastruktúráját. Ennek ellenére a két fél ezt követően is folytatta az energetikai létesítmények elleni támadásokat.

Ha az orosz dízelexport korlátozását valóban október végéig meghosszabbítják, az tovább szűkítheti a globális dízelkínálatot. Ez különösen érzékenyen érintheti Európát, ahol

az elmúlt hetekben már így is rendkívül feszessé vált a dízelpiac, és történelmi magasságba emelkedtek a finomítói marzsok.

dizmarzsma

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