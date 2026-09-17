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Teljesen elszabadultak az iszlám radikálisok: Irántól könyörög segítségért a világ egyik legerősebb hatalma
Globál

Teljesen elszabadultak az iszlám radikálisok: Irántól könyörög segítségért a világ egyik legerősebb hatalma

Portfolio
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Kína diszkréten megkérte Iránt, hogy fékezze meg a szaúdi olajpiacot romboló jemeni húszikat – tudta meg a Reuters bennfentes forrásokból.

Kínát eredetileg Szaúd-Arábia kereste meg azzal, hogy segítsenek nekik, röviddel azután, hogy az iszlamisták elfoglaltak több szigetet is a Báb el-Mandeb szoroson, lényegében sakkban tartva ezzel a szaúdi olajexportot.

A Reuters forrásai szerint

Kína explicit felszólította Iránt arra, hogy segítsen a húszik visszafogásában, a szaúdi olajexport rombolása ugyanis a kínai energiaszektort is súlyosan negatívan érinti.

Nem tudni még, Irán mennyire szándékozik eleget tenni a kérésnek: ők az Egyesült Államokra és Izraelre mutogatnak; azt hangsúlyozzák, hogy addig nem lesz a térségben béke, amíg a két agresszor állam le nem áll.

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Irán az 1990-es évek óta támogatja a húszikat fegyverrel, pénzzel, más eszközökkel.

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Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images

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