Titkos megállapodást kötött Trump Amerika esküdt ellenségével: nem lesz háború

A megállapodás során

a húszik megígérték, hogy nem fognak amerikai és izraeli célpontokra lőni most, hogy kiújultak a harcok Jemenben és térségében.

Hangsúlyozták: tartják magukat a 2025-ben megkötött tűzszünethez.

Az iszlamisták arra is ígéretet tettek, hogy a nemzetközi kereskedelmi forgalmat sem fogják támadni,

kivéve a szaúdi hajókat.

A Times of Israel megjegyzi: a húszik olyan szinten ellenségesek Amerikával és Izraellel, hogy egyik alapvető szlogenjük az, hogy „halál Amerikára, halál Izraelre, átok a zsidókra,” 2023 októbere óta pedig rendszeresen támadták Izraelt és semleges kereskedelmi hajókat Jemen térségében.

A húszik az elmúlt napokban szinte teljesen irányításuk alá vonták a Báb el-Mandeb szorost, a keleti part kikötőit és a szoros térségében található szigetek nagy részét elfoglalták. Az iszlamistákat Szaúd-Arábia próbálja megfékezni légicsapásokkal, egyelőre teljesen sikertelenül.

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