Úgy néz ki, igaz a hír: lelőttek egy F-15-ös vadászgépet – Jönnek a bizonyítékok

Több bizonyíték is megjelent az elmúlt órákban, ami igazolja: a jemeni Anszár Allah (húszi) mozgalom valóban lelőtt egy szaúdi F-15-ös vadászbombázót.

A húszi légvédelmi erők közzétették a felvételeket, melyen a vadászbombázó lelövése látható: ez a rossz minőségű, hőkamerás videó akár hamisítvány is lehetne, de később megtalálták a gép roncsait is.

Onboard footage of a Houthi SAM system shooting down a Saudi F-15 overnight over Yemen’s Marib province. pic.twitter.com/6mh23B2Ovu https://t.co/6mh23B2Ovu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 16, 2026

A szaúdi gép Marib tartományban zuhant le, a húszi fegyveresek ellepték a roncsokat. A gép átvizsgálásáról videó is megjelent.

A felvételek alapján egyértelműen megállapítható, hogy egy szaúdi F-15SA vadászbombázó zuhant le Jemenben, 5539-es oldalszámmal. A gép az 55. számú repülőszázad kötelékéhez tartozott.

A pilóta sorsáról nincs semmilyen információ.

Azt még mindig nem tudni pontosan, az amerikai gyártmányú repülőgépet mivel lőtték le, a húszik szerint egy „saját gyártmányú” légvédelmi eszközt használtak, a felvételek alapján legalább a hőoptika-rendszer iráni lehet.

Címlapkép forrása: Greg Mathieson/Mai/Getty Images