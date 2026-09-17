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Úgy néz ki, igaz a hír: lelőttek egy F-15-ös vadászgépet – Jönnek a bizonyítékok
Globál

Úgy néz ki, igaz a hír: lelőttek egy F-15-ös vadászgépet – Jönnek a bizonyítékok

Portfolio
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Több bizonyíték is megjelent az elmúlt órákban, ami igazolja: a jemeni Anszár Allah (húszi) mozgalom valóban lelőtt egy szaúdi F-15-ös vadászbombázót.

A húszi légvédelmi erők közzétették a felvételeket, melyen a vadászbombázó lelövése látható: ez a rossz minőségű, hőkamerás videó akár hamisítvány is lehetne, de később megtalálták a gép roncsait is.

A szaúdi gép Marib tartományban zuhant le, a húszi fegyveresek ellepték a roncsokat. A gép átvizsgálásáról videó is megjelent.

A felvételek alapján egyértelműen megállapítható, hogy egy szaúdi F-15SA vadászbombázó zuhant le Jemenben, 5539-es oldalszámmal. A gép az 55. számú repülőszázad kötelékéhez tartozott.

A pilóta sorsáról nincs semmilyen információ.

Azt még mindig nem tudni pontosan, az amerikai gyártmányú repülőgépet mivel lőtték le, a húszik szerint egy „saját gyártmányú” légvédelmi eszközt használtak, a felvételek alapján legalább a hőoptika-rendszer iráni lehet.

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Címlapkép forrása: Greg Mathieson/Mai/Getty Images

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