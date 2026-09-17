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Végleg megroppanhat a szövetség: Merz szerint beindult a szakítás az USA-val
Globál

Végleg megroppanhat a szövetség: Merz szerint beindult a szakítás az USA-val

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Friedrich Merz német kancellár szerint – legalábbis a belátható jövőben – véget ért a második világháború óta fennálló, feltétel nélküli transzatlanti barátság korszaka. A kijelentés újabb jele a Donald Trump elnöksége alatt megrendült amerikai–európai kapcsolatoknak – jelentette a Bloomberg.

Merz csütörtökön, a vasárnapi berlini tartományi választás előtt rendezett párteseményen szólalt fel a konzervatív CDU székházában. A kancellár felidézte, hogy korábbi amerikai elnökök, mint John F. Kennedy és Ronald Reagan, emlékezetes beszédeket tartottak Berlinben, majd ezt állította szembe a jelenlegi helyzettel.

Az Atlanti-óceán túloldalán olyan mértékű politikai szemléletváltásnak lehetünk tanúi, amelyet korábban elképzelhetetlennek tartottunk volna

– fogalmazott.

A nyilatkozat különösen érzékeny időszakban hangzott el. Mark Carney kanadai miniszterelnök a héten nyitottnak mutatkozott arra a felvetésre, hogy Kanada az Európai Unió társult tagja legyen. Donald Trump erre reagálva új védővámokkal fenyegette meg a 27 tagú uniós blokkot arra az esetre, ha az alakuló kapcsolat hátrányos lenne az Egyesült Államok számára.

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Merz és a Trump-adminisztráció viszonya korábban sem volt feszültségmentes. Áprilisban a kancellár iskolások előtt úgy fogalmazott, hogy az iráni háború lezárására törekvő amerikai tárgyalókat "megalázzák" – mire válaszul Trump bejelentette mintegy ötezer amerikai katona kivonását Németországból. Trump emellett idén a hónap elején a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) tartományi választási győzelmét méltatta, ami tovább mélyítette a feszültséget.

Merz retorikája Angela Merkel korábbi kancellár 2017-es kijelentését idézi, aki Trump első hivatali ideje alatt szintén arról beszélt, hogy a háború utáni megbízható szövetségesi viszonyok "bizonyos mértékig véget értek". Az akkori nyilatkozat szintén hatalmas nemzetközi visszhangot váltott ki.

Címlapkép forrása: Volodymyr Sindieiev/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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