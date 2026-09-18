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A NATO leggyengébb pontjánál gyülekeznek az ellenséges katonák: itt indulhat meg Moszkva támadása
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A NATO leggyengébb pontjánál gyülekeznek az ellenséges katonák: itt indulhat meg Moszkva támadása

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Fehéroroszország hadgyakorlatot tartott a Suwalki-folyosó közelében, amit sokan a NATO leggyengébb pontjának neveznek – írja az EuroMaidan Press.

A Moszkvával rendkívül szoros kapcsolatokat ápoló minszki katonai vezetés a lengyel-litván-fehérorosz hármas határ közelében tartott hadgyakorlatot. A jelentés szerint tank- és gépesített zászlóaljakat küldtek a térségbe, ahol a határbiztonságra, a szabotázselhárításra, valamint a drónok és könnyű repülőgépek elleni védekezésre összpontosítanak. A gyakorlatok szeptember 18-án érnek véget, négy naposra tervezték összesen. A pontos lokáció is kiderült, a Gozsa lőtéren, illetve a Breszt és Ruzhany lőtereken zajlanak a műveletek. Ezek mindegyike a lengyel vagy a litván határoz esik közel.

A Suwalki-folyosó lényegében a lengyel-litván közös határt jelöli, amely potenciálisan egy orosz beavatkozás színhelye lehet a NATO ellen.

Ezt tartják a katonai szövetség egyik legsebezhetőbb részének, mivel itt alig pár tucat kilométer választja el egymást Fehéroroszországot Oroszország kalinyingrádi területéről. Moszkva számára reális forgatókönyvként merülhet fel, hogy az elszigetelt részt megpróbálja a szárazföldön keresztül összekötni, ám ehhez a kérdéses térséget le kellene rohannia.

Az elmúlt hetekben a Kreml fokozta a nyomást a NATO-ra, visszatérően katonai incidensek történtek a katonai szövetség területén. Robbanószerrel felszerelt drónok léptek be például Románia vagy a balti államok területére is. Néhány nyugati ország hírszerzése szerint Moszkva próbára akarja tenni a NATO tűrőképességét, Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyenesen arról beszélt, hogy meg akarják mutatni, hogy az 5. cikkely „inkább elmélet, mint gyakorlat”.

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A mostani hadgyakorlat is a nyomásgyakorlás része lehetett, a résztvevők pontos létszámát nem közölték a nyilvánossággal.

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