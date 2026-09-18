Bejelentette Brüsszel: eszkalálódik a háború, megemelik az ASPIDES készültségi szintjét

A romló biztonsági helyzetre tekintettel az Európai Unió ASPIDES tengeri védelmi művelete megemelte a Vörös-tengeren tartózkodó hajóinak készültségi szintjét, miközben továbbra is ellátja kísérési feladatait - közölte Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az X-en közzétett pénteki bejegyzésében.

Kallas hangsúlyozta: a húszik Szaúd-Arábia elleni támadásai elfogadhatatlanok és aláássák a világgazdaság működését.

Közölte továbbá, hogy egyeztetett Fejszál bin Farhán szaúdi külügyminiszterrel a jemeni harcok lezárását és a Hormuzi-szoros hajózási szabadságának helyreállítását célzó diplomáciai erőfeszítésekről.

Európa segítséget nyújt a vörös-tengeri hajózás védelméhez a húszik támadásaival szemben. A tengeri áthaladásnak akadálytalannak és díjmentesnek kell lennie"

- hívta fel a figyelmet Kaja Kallas.

Az EU már elítélte az Irán által támogatott húszi lázadók Szaúd-Arábia ellen végrehajtott támadásait, és teljes szolidaritásáról biztosította Rijádot.

A három hadihajóból álló ASPIDES missziót 2024-ben indította az EU azzal a céllal, hogy megvédje a kereskedelmi hajókat a jemeni húszi lázadók támadásaitól.

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