21°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Bejelentette Brüsszel: eszkalálódik a háború, megemelik az ASPIDES készültségi szintjét
Globál

Bejelentette Brüsszel: eszkalálódik a háború, megemelik az ASPIDES készültségi szintjét

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A romló biztonsági helyzetre tekintettel az Európai Unió ASPIDES tengeri védelmi művelete megemelte a Vörös-tengeren tartózkodó hajóinak készültségi szintjét, miközben továbbra is ellátja kísérési feladatait - közölte Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az X-en közzétett pénteki bejegyzésében.

Kallas hangsúlyozta: a húszik Szaúd-Arábia elleni támadásai elfogadhatatlanok és aláássák a világgazdaság működését.

Közölte továbbá, hogy egyeztetett Fejszál bin Farhán szaúdi külügyminiszterrel a jemeni harcok lezárását és a Hormuzi-szoros hajózási szabadságának helyreállítását célzó diplomáciai erőfeszítésekről.

Európa segítséget nyújt a vörös-tengeri hajózás védelméhez a húszik támadásaival szemben. A tengeri áthaladásnak akadálytalannak és díjmentesnek kell lennie"

- hívta fel a figyelmet Kaja Kallas.

Még több Globál

Kiderült: titkolja háborús veszteségeit Amerika - Többen haltak meg az iráni háborúban, mint amit a Pentagon elismer

Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramhálózata

Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken

Az EU már elítélte az Irán által támogatott húszi lázadók Szaúd-Arábia ellen végrehajtott támadásait, és teljes szolidaritásáról biztosította Rijádot.

A három hadihajóból álló ASPIDES missziót 2024-ben indította az EU azzal a céllal, hogy megvédje a kereskedelmi hajókat a jemeni húszi lázadók támadásaitól.

Kapcsolódó cikkünk

Harapófogóba szorult a Közel-Kelet legerősebb hatalma: sorra fordítanak hátat a szövetségesek

Teljesen elszabadultak az iszlám radikálisok: Irántól könyörög segítségért a világ egyik legerősebb hatalma

Egyetlen húzással méhkasba nyúlhattak a lázadók: atomhatalom szállhat be ellenük a háborúba

Kiszivároghatnak az amerikai csúcsfegyver legféltettebb titkai, kongatják a vészharangot a hírszerzők

Címlapkép forrása: Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
A kormány felszámolja Mészáros Lőrinc és Szíjj László gigantikus közbeszerzését, a magyar sporthoz is hozzányúlnak
A NATO leggyengébb pontjánál gyülekeznek az ellenséges katonák: itt indulhat meg Moszkva támadása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility