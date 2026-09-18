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Biden elnök fia szerint Izrael hagyta, hogy megtámadják – Szerinte titkos mesterterv van a háttérben
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Biden elnök fia szerint Izrael hagyta, hogy megtámadják – Szerinte titkos mesterterv van a háttérben

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Az előző amerikai elnök, Joe Biden fia, Hunter Biden nyilvánosan kijelentette, hogy szerinte Izrael pontosan tudott arról, hogy mire készül a Hamász a 2023. október 7-ei támadás előtt, de hagyták, hogy megtörténjen – írja a Times of Israel.

Hunter Biden azt állítja:

Benjámin Netanjahu miniszterelnök tudott arról, hogy a Hamász nagy offenzívára készül Izrael ellen, de „nem csinált semmit.”

Úgy látja, Netanjahu szándékosan nem állította meg a Hamász támadását, mert a vérengzést követően

olyan tervet tudtak véghez vinni, amelyre másképp soha nem kaptak volna zöld lámpát.”

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Arról is beszélt, hogy szerinte a „Hamász szörnyű,” viszont Izrael Gáza elleni hadjárata „népirtáshoz hasonló.”

A közelmúltban több cikk is megjelent – először a Haárec tollából -, amely arra utal, hogy Netanjahut több csatornán keresztül is figyelmeztették a készülő Hamász-támadásról, de a vezető nem tett semmit. Ezek a cikkek nem írnak arról, hogy Netanjahu azért ignorálta volna a figyelmeztetéseket, mert valamilyen offenzívát akart végrehajtani.

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