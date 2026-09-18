Blokkolják a döntést: Putyin és Lavrov is felszabadulhat a szankciók alól, ha nem lépnek gyorsan

A nagykövetek csütörtök délelőtt üléseztek Brüsszelben, ám nem sikerült konszenzust elérniük az Ukrajna területi integritásának megsértése miatt Oroszországra kivetett szankciók meghosszabbításáról – számolt be a Jevropejszka Pravda brüsszeli tudósítója több európai diplomáciai forrásra hivatkozva.

Az érintett szankciós intézkedés közel háromezer, az Ukrajna elleni háborúért felelősnek tartott személyt és szervezetet sújt, köztük Vlagyimir Putyint és Szergej Lavrov orosz külügyminisztert.

A patthelyzet hátterében Szlovákia és Franciaország álláspontja áll, mivel mindkét ország két orosz oligarcha, Aliser Uszmanov és Mihail Fridman törlését szorgalmazza a szankciós listáról. Az EU szeptember 14-én már hét nappal meghosszabbította a szankciós rendszert, hogy időt nyerjen a tárgyalásokhoz.

Francia diplomáciai körökből korábban kiszivárgott, hogy Párizs Uszmanov szankció alóli mentesítését az Azerbajdzsánban fogva tartott francia állampolgárok szabadon bocsátásáért cserébe kívánja felhasználni, vagyis a szankciós listát alkupozícióként próbálja érvényesíteni egy attól teljesen különálló konzuli ügyben.

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