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Blokkolják a döntést: Putyin és Lavrov is felszabadulhat a szankciók alól, ha nem lépnek gyorsan
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Blokkolják a döntést: Putyin és Lavrov is felszabadulhat a szankciók alól, ha nem lépnek gyorsan

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Ismét nem tudott megállapodásra jutni az Európai Unió Állandó Képviselőinek Bizottsága (Coreper) az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról, így a döntést szeptember 21-re, hétfőre halasztották. A korlátozó intézkedések szeptember 22-én, kedden éjfélkor járnak le - jelentette az Ukrajinszka Pravda.

A nagykövetek csütörtök délelőtt üléseztek Brüsszelben, ám nem sikerült konszenzust elérniük az Ukrajna területi integritásának megsértése miatt Oroszországra kivetett szankciók meghosszabbításáról – számolt be a Jevropejszka Pravda brüsszeli tudósítója több európai diplomáciai forrásra hivatkozva.

Az érintett szankciós intézkedés közel háromezer, az Ukrajna elleni háborúért felelősnek tartott személyt és szervezetet sújt, köztük Vlagyimir Putyint és Szergej Lavrov orosz külügyminisztert.

A patthelyzet hátterében Szlovákia és Franciaország álláspontja áll, mivel mindkét ország két orosz oligarcha, Aliser Uszmanov és Mihail Fridman törlését szorgalmazza a szankciós listáról. Az EU szeptember 14-én már hét nappal meghosszabbította a szankciós rendszert, hogy időt nyerjen a tárgyalásokhoz.

Francia diplomáciai körökből korábban kiszivárgott, hogy Párizs Uszmanov szankció alóli mentesítését az Azerbajdzsánban fogva tartott francia állampolgárok szabadon bocsátásáért cserébe kívánja felhasználni, vagyis a szankciós listát alkupozícióként próbálja érvényesíteni egy attól teljesen különálló konzuli ügyben.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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